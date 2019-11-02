Mert’in tedavisi sürüyor

Demirhan’da minibüsün çarpmasıyla ağır yaralanan 4 yaşındaki Mert Çakır’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Minibüs şoförü ise üç gün tutuklu kalacak

Demirhan’da önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki Mert Çakır’ın tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde sürüyor.

Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi önünde meydana gelen kaza sonrasında ağır yaralanan Mert Çakır, ameliyat edildi ve ardından çocuk yoğun bakım servisine alındı.

Yönetimindeki minibüsle 4 yaşındaki Mert Çakır’a çarparak ağır yaralanmasına neden olan 32 yaşındaki Gökçen Eğri tutuklanmıştı.

Minareliköy’de Şekerler Diyarı isimli okul öncesi ve etüt merkezi önünde kullanımındaki minibüsle 4 yaşındaki Mert Çakır’a çarparak yaralanmasına sebep olan zanlı Gökçen Eyri üç gün tutuklu kalacak.

Minareliköy’de faaliyet gösteren Şekerler Diyarı isimli okul öncesi ve etüt merkezi önünde 4 yaşındaki Mert Çakır’a çarparak yaralanmasına sebep olan zanlı Gökçen Eyri tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Güleri, olguları aktardı. Polis, zanlı Gökçen Eyri’nin 31 Ekim 2019 tarihinde 12.30 raddelerinde Minareliköy’de faaliyet gösteren Şekerler Diyarı isimli okul öncesi ve etüt merkezi önünde yönetimindeki TGM 371 plakalı otobüsle, önceden ilkokullardan toplamış olduğu öğrencileri indirdikten sonra tekrar yola çıkmak için dikkatsizce gereğinden fazla geri geri gittiği esnada konu aracın sol yan kısmında bulunan Demirhan’da sakin Mert Çakır’ı fark etmeyerek, aracın sol ön tekerleği ile Çakır’ın sol ön ayağının üzerinden geçerek, ağır yaralanmasına neden olduğunu anlattı. Polis, 4 yaşındaki Mert Çakır’ın hastaneye kaldırıldığını ve sol ayak femur kısmında parçalı kırık ve Pelviste çıkık olduğunu ve halen yoğun bakımda olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.