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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Mersin'de sağanak tarım alanlarına zarar verdi

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Mersin'de 2 gündür devam eden sağanak, Tarsus ilçesinde bazı tarım alanlarında hasara yol açtı.

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Mersin'de sağanak tarım alanlarına zarar verdi
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Mersin'de, 2 gündür devam eden sağanak, Tarsus ilçesinde bazı tarım alanlarında hasara yol açtı.

Kentte günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış, seralara ve açık alanda sebze üretiminin yapıldığı Tarsus ilçesindeki tarım alanlarına da zarar verdi.

İlçede Bahşiş, Yeşiltepe ve Kulak mahallelerindeki bazı seraların yanı sıra tarlalar sular altında kaldı.

Özellikle, lahana, ıspanak ve biber gibi ürünlerin yetiştirildiği alanlarda zarar oluştu.

Çiftçiler, seraların onarım çalışmasına başladı.

YAKLAŞIK 5 DÖNÜMLÜK ALANDA ZARAR

YAKLAŞIK 5 DÖNÜMLÜK ALANDA ZARAR

Tarsus Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, sular altında kalan tarım alanlarında inceleme yapıldı.

Bahşiş, Kulak ve Köselerli Mahallelerindeki ön incelemelerde, yaklaşık 5 dönümlük alanda zarar oluştuğu belirlendi.

 

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