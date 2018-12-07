Mersin'de sağanak tarım alanlarına zarar verdi

Mersin'de, 2 gündür devam eden sağanak, Tarsus ilçesinde bazı tarım alanlarında hasara yol açtı.
Kentte günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış, seralara ve açık alanda sebze üretiminin yapıldığı Tarsus ilçesindeki tarım alanlarına da zarar verdi.
İlçede Bahşiş, Yeşiltepe ve Kulak mahallelerindeki bazı seraların yanı sıra tarlalar sular altında kaldı.
Özellikle, lahana, ıspanak ve biber gibi ürünlerin yetiştirildiği alanlarda zarar oluştu.
Çiftçiler, seraların onarım çalışmasına başladı.
YAKLAŞIK 5 DÖNÜMLÜK ALANDA ZARAR
Tarsus Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, sular altında kalan tarım alanlarında inceleme yapıldı.
Bahşiş, Kulak ve Köselerli Mahallelerindeki ön incelemelerde, yaklaşık 5 dönümlük alanda zarar oluştuğu belirlendi.