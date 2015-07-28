Merkezi Cezaevinde mahkumlara uyuşturucu pazarlamakla suçlanan 20 senelik gardiyan olan M.Ö gözaltına alındı

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’in, “Cezaevine uyuşturucu girişini engelleyemiyoruz” açıklamasının üzerinden yalnızca 1 hafta geçti. Polis, Arda Erkan’ın ölümünü soruştururken, cezaevine uyuşturucu girişine ilişkin bilgilere ulaştı

GARDİYAN GÖZALTINDA: Arda Erkan’ın ölümünü soruşturan polis, uyuşturucu şebekesinin cezaevi ayağına da ulaştı. Güneyden getirilen bonzaileri, Merkezi Cezaevine sokarak mahkumlara pazarlamakla suçlanan 20 senelik gardiyan olan M.Ö gözaltına alındı KAVAZ DEŞİFRET ETTİ: Arda Erkan soruşturmasında yaptığı itiraflarla 147 paket bonzainin pazara çıkmadan ele geçirilmesini sağlayan, Mustafa Kavaz, bu kez ticaretin Cezaevi ayağını deşifre etti. Polis Kavaz’ın itiraflarından yola çıkarak 3 mahkumu sorguladı M.Ö’NÜN EVİ ARANDI: Uyuşturucu suçlarından Merkezi Cezaevinde yatan B.S., E.Ö., ve M.B. isimli mahkumlara polis soruşturmasında gardiyan MÖ’den istedikleri zaman uyuşturucu aldıklarını söylediler. Polis gözaltına aldığı MÖ’nün evinde dün arama yaptı MÖ İTİRAF ETTİ: Polisin dün uzun süre sorguladığı gardiyan MÖ’nün suçunu itiraf ettiği öğrenildi. MÖ itirafında son 2 ayda 20 paket bonzaiyi 3 bin TL karşılığında cezaevine soktuğunu ve BS’ye teslim ettiğini söyledi. MÖ’nün bugün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarılması bekleniyor Havadis