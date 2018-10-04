Merkezi Cezaevi'nde grev kaldırıldı

​İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen arasında yapılan görüşmede, barem artışına engel olan yasal düzenleme için bakanlar seviyesinde toplantı yapılmasına karar verilmesi sonrasında grev İçişleri Bakanlığı ile varılan mutabakat sonrası kaldırdı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Merkezi Cezaevi’nde bir kesim gardiyanın barem artışını uzun yıllardır alamadığı gerekçesiyle başlattığı süresiz grevi, İçişleri Bakanlığı ile varılan mutabakat sonrası kaldırdı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen arasında yapılan görüşmede, barem artışına engel olan yasal düzenleme için bakanlar seviyesinde toplantı yapılmasına karar verildi.

Ayşegül Baybars, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, sendikanın talebinin yasa değişikliği gerektirdiğine işaret ederek, bu talebin İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık temsilcilerinin yer aldığı teknik ekip tarafından, kamuya getireceği külfet ve kamu çalışanları arasında eşitlik açısından değerlendirilmeye hali hazırda başlanmış olduğunu ifade etti.

Süreçler devam ederken ortada bir diyalog eksikliği olduğu gerekçesiyle HAK-SEN’in greve gittiğini ifade eden Baybars, “Bu hakların temel kamu görevlileri arasında eşitliği bozmaması ve yasalara aykırı olmaması gerekiyor. Yapılacak yasaların da Anayasa’ya aykırı olmaması lazım” dedi.

Maliye Bakanlığı’nda, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı ve sendikanın katılımıyla pazartesi toplantı yapılacağını kaydeden Baybars, yasal değişikliğin mümkün olup olmadığı, bu görüşme ve daha sonra yer alacak teknik çalışmalar neticesinde görüleceğini söyledi.

Baybars, “Yasal düzenlemenin şekli veya yasal düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir mutabakat yok” dedi.

TÜRKMEN

HAK-SEN Başkanı İzzet Türkmen ise barem haklarıyla ilgili talep ettikleri yasa değişikliği üzerinde, İçişleri Bakanı ile bir uzlaşıya vardıklarını söyledi.

Varılan uzlaşının yasal sürecin en hızlı bir şekilde sürdürülmesi yönünde olduğunu söyleyen Türkmen, talep edilen yasal düzenlemenin Merkezi Cezaevi’ndeki 230 çalışandan 100’ünü ilgilendirdiğini ifade etti.

İzzet Türkmen, sabah saatlerinde Merkezi Cezaevi’nde yaptığı açıklamada, “Konu bakanın bilgisindedir. Terfi istemediğimiz gibi sınavsız bir terfi hiç istemiyoruz ancak bakan böyle bir talebimiz olduğunu iddia ediyor” dedi.

Türkmen, terfilerin uzun yıllardır yapılmamış olmasından dolayı gardiyanların barem artışını alamadığını, bunun da bahse konu gardiyanların alacağı emeklilik maaşı ve ikramiyelerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Merkezi Cezaevi’nde örgütlenmiş diğer sendikaların grev kararı almamasına rağmen üyelerinin greve destek verdiğini belirten Türkmen, “Tüm arkadaşlar yüzde yüz katılımla, tüm entrikalara rağmen buradadır” dedi.

Merkezi Cezaevi’ndeki koşulların gardiyan, tutuklu ve mahkumlar açısından insani olmadığını kaydeden Türkmen, nöbet tutulan kulelerde haşerelerin dolaştığını belirtti.

“BAKANLIK, AÇLIK GREVİNE KARŞI DUYARSIZ”

Türkmen, İçişleri Bakanlığı’nın 11 gündür açlık grevinde olan mahkumlara karşı da duyarsız olduğunu ifade etti.