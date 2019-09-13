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Merkez Bankası faizleri düşürdü

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Merkez Bankası faizleri düşürdü
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 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda bazı hesapların faizlerini düşürme kararı aldı.
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, vadelerinden bağımsız şekilde Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 13,25’den yüzde 10,00’a düşürüldü. Euro, İngiliz Sterlini ve Amerikan Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı ise sabit bırakıldı.
Ayrıca Merkez Bankası nezdindeki, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 9’dan yüzde 5,75’e,  Amerikan Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı ise yıllık yüzde 0,65’den yüzde 0,50’ye indirilirken, Euro ve İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranları sabit bırakıldı. 
Yine dünkü toplantıda Türk Parası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 19,50’den yüzde 16,50’ye, Türk Parası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 16,50’den yüzde 13,50’ye, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,50’den yüzde 12,50’ye ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 15,50’den yüzde 12,50’ye indirildi.
Yeni oranların 16 Eylül’de yürürlüğe gireceği kaydedildi.

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