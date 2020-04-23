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Merit’ten sağlık çalışanlarına büyük jest

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Merit otelleri, Koronavirüs salgınında her türlü özveriyi gösteren sağlık çalışanlarından 50 kişiyi aileleriyle birlikte Merit otellerinde diledikleri tarihlerde misafir edecek. Merit otelleri ayrıca her türlü hizmet alımı için tüm sağlık çalışanlarına yüzde 50 indirim uygulayacak

Merit’ten sağlık çalışanlarına büyük jest

Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınıyla mücadele, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık çalışanlarının büyük bir özverisi ile devam ediyor.

Ülkenin en büyük yatırımcılarından Merit otelleri ise sağlık ekiplerimizin bu eşsiz mücadelesine karşı sessiz kalmadı; anlamlı bir jest yaptı.

Merit otelleri, pandemi süresince her türlü özveriyi gösteren sağlık çalışanlarından 50 kişiyi aileleriyle birlikte Merit otellerinde istedikleri tarihlerde misafir edecek. Merit otelleri ayrıca her türlü hizmet alımı için tüm sağlık çalışanlarına yüzde 50 indirim uygulayacak.

TİBUK: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YANINDAYIZ

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Murahhas üyesi Hande Tibuk, Merit otelleri olarak sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurguladı.

Tibuk, pandemi süresince her türlü özveriyi gösteren sağlık çalışanlarından 50 kişiyi aileleriyle birlikte Merit otellerinde istedikleri tarihlerde misafir edeceklerini, ayrıca her türlü hizmet alımı için tüm sağlık çalışanlarına yüzde

elli indirim uygulayacaklarını açıkladı.

“BEYAZ MELEKLERE MİNNETTARLIK DUYUYORUZ”

“Kahraman sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz” diyen Hande Tibuk, Koronavirüs ile mücadele kapsamında zorlu şartlarda çalışan beyaz meleklere minnettarlık duyduklarını söyledi.

DİĞER OTELLERE DE ÖRNEK OLMALI

Hande Tibuk, “Web sitemiz üzerinden müracaat eden sağlık çalışanlarımız arasından yapılacak çekiliş ile her Merit oteli için 10 kişi belirlenecek. Bu kahraman sağlıkçılarımızı, eşleri ve çocuklarıyla istedikleri bir tarihte bir hafta ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Merit Otelleri olarak yapacağımız bu çalışmanın diğer otellere de örnek teşkil etmesini temenni ederiz” dedi.

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