Meral Eroğlu'nun kalça kemiği kırıldı

Geçtiğimiz gün kalçasını kıran 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu’na kalça protezi takıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre,...

Geçtiğimiz gün kalçasını kıran 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu’na kalça protezi takıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, evinde düşen ve kalça kemiği kırılan Meral Eroğlu’na dün akşam saat 22.00’de ameliyatla kalça protezi takıldı.

YDÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, kalça kemiği kırığı yanında omuzunda da kas yırtılması bulunan Meral Eroğlu’na dün akşam iki saat süren başarılı bir operasyon ile kalça protezi takıldığını kaydetti.

Erkmen, ameliyatın ardından sabah 10:00’a kadar yoğun bakım ünitesinde kontrol altında tutulan Eroğlu’nun, daha sonra yataklı servise alındığını ve saat 12.00’dede yürütüldüğünü ifade etti.

Erkmen, omuzu için de fizik tedavi başlatılan Meral Eroğlu’nun sağlık durumunun iyiye gittiğini ekledi.