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Menteş Gündüz ameliyat oldu

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UBP Milletvekili Menteş Gündüz, burun ameliyatı oldu

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Menteş Gündüz ameliyat oldu
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UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde burun ameliyatı oldu.  

Menteş Gündüz'ün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Gündüz, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara ve tüm ameliyat hemşireleri ile  servis personeline teşekkür etti.

Ameliyat olduğunu sosyal medyadan duyuran Gündüz, şu ifadeleri kullandı: 

"Ameliyatımızı da başarıyla olduk .Bu başarıda emeği geçen Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi KKB klinik şefi op Dr Arif Ersoy’a op Dr Mahmut Cankaya’ya op Dr Ahmet Varış’a op Dr Ergün Ökçün’e , oğlum Dr Pertev Gündüz’e anestezi uzmanı Dr Ömer Taşar’a KBB asistanı Dr Ali Amca’ya ve tüm ameliyat hemşirelerine ve servis personeline çok teşekkür ederim. Ayrıca beni telefonla arayıp ulaşamayan sosyal medyadan yazan tüm arkadaş dost ve yakınlarıma da ilgilerinden ve iyi dileklerinden dolayı çok teşekkür ederim."

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