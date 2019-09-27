Memurlar da temizlik yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi, hem memurlar hem de işçi çalışanların katılımı ile cadde ve sokakları temizledi. Temizlik seferberliği rutin olarak her ayın son perşembesi Lefkoşa’nın farklı sokaklarında yürütülecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yaşamaktan keyif alınan temiz bir başkent için dün hem memurlar hem de işçi çalışanların katılımı ile cadde ve sokak temizliklerine başladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı temizlik çalışmasında saat 09:00’dan 14:00’a kadar Başkent Lefkoşa’da önceden belirlenen sokaklarda kağıt atıkları, pet şişe, cam şişe ve plastik atıklar toplandı.

Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) desteğiyle LTB çalışanlarının gönüllü olarak katıldığı temizlik seferberliği rutin olarak her ayın son perşembesi Lefkoşa’nın farklı sokaklarında yürütülecek.

LTB çalışanlarına destek vermek ve temizlik çalışmasına katılmak isteyen gönüllüler için sokak isimleri LTB’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

“Nasıl evimizi temiz tutuyorsak, yaşadığımız şehri de temiz tutacağız. Ve eminim ki bu konuda yurttaşlarımızın da duyarlılığı ve el birliği ile başkent Lefkoşa örnek olacaktır” diyen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “İnanıyorum ki bugün sendika ile memur ve işçi arkadaşlarımızla başlattığımız çalışma şehirde gönüllü kişi, kurum ve kuruluşların da katılımı ve el birliği ile genişleyecektir. Temizlemek olayın bir boyutu, bir diğer boyut ise temiz tutmak, kirletmemek. Bunu da hep beraber başaracağız” şeklinde konuştu.

Harmancı da temizliğe katıldı