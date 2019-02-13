Mehmetçik - Sazlıköy yolu kapatıldı

Konuyla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ulaşım Büyükkonuk- Yedikonuk anayolu veya İskele - Dipkarpaz anayolu güzergahından veriliyor.
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