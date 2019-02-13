Mehmetçik - Sazlıköy yolu kapatıldı

Mehmetçik - Sazlıköy anayolu son yaşanan yağışlardan dolayı yer yer meydana gelen çökmeler sebebiyle trafik akışına kapatıldı.





Konuyla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ulaşım Büyükkonuk- Yedikonuk anayolu veya İskele - Dipkarpaz anayolu güzergahından veriliyor.