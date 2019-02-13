banner255
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
13 0
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
64 0
 
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
21 0
PSG, kırmızı şeytanları durdurdu
PSG, kırmızı şeytanları durdurdu
13 0
Loto'da dev ikramiye
Loto'da dev ikramiye
63 0
“Yerli iş gücüyle ilgili tüzük, Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyecek”
“Yerli iş gücüyle ilgili tüzük, Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyecek”
96 0
Misinalara dolanan kaplumbağa sahile vurdu
Misinalara dolanan kaplumbağa sahile vurdu
26 0
banner82

Mehmetçik - Sazlıköy yolu kapatıldı

banner27

Mehmetçik - Sazlıköy anayolu son yaşanan yağışlardan dolayı yer yer meydana gelen çökmeler sebebiyle trafik akışına kapatıldı.

Mehmetçik - Sazlıköy yolu kapatıldı
banner215

 


 
Konuyla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ulaşım Büyükkonuk- Yedikonuk anayolu veya İskele - Dipkarpaz anayolu güzergahından veriliyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.