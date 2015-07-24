Mehmetçik Belediyesi, Başbakan ve bakanları festival açılışına davet etti.

55. Mehmetçik Üzüm Festivali’ne hazırlanan Mehmetçik Belediyesi, Başbakan ve bakanlara ziyaretler yaparak festival hakkında bilgi verdi, festival açılışına davet etti. Başbakan Ömer Kalyoncu bugün...

55. Mehmetçik Üzüm Festivali’ne hazırlanan Mehmetçik Belediyesi, Başbakan ve bakanlara ziyaretler yaparak festival hakkında bilgi verdi, festival açılışına davet etti.

Başbakan Ömer Kalyoncu bugün saat 11.00’de Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve Festival Komitesi üyelerini kabul etti.

Başbakanlık Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Başbakanlık’ta yer alan kabulde, Başbakan Kalyoncu’ya 31 Temmuz-9 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek 55. Mehmetçik Üzüm Festivali hakkında bilgi verilerek, festivalin açılışına davet edildi.

GÜRPINAR’I ZİYARET

İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar da Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve Festival Komitesi üyelerini kabul etti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Bakan Gürpınar’ı, 31 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Mehmetçik Üzüm Festivali’ne davet etti.

Sarıçizmeli, festivalde bu yıl yenilik ve değişiklikler yapıldığını, etkinlikte üzümü daha çok ön plana çıkarmaya çalıştıklarını söyleyerek, festivale uluslararası katılım olacağını belirtti.

GÜRPINAR: “DESTEĞE HAZIRIZ”

İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar da festivalin ülkenin en eski festivallerinden biri olduğunu, yeni açılımlarla zenginleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Gürpınar, belediyenin, bölgenin kalkınması amacıyla yapacağı tüm faaliyetlere destek ve katkı sağlayacaklarını ve işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.