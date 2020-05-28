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Mehmet Ceyhan’ın cesedi bulundu

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Alagadi’de denizde yüzerken kaybolan gençlerden 24 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ın cesedi, Elexuse Hotel’in yaklaşık 500 metre açıklarında saptandı

Mehmet Ceyhan’ın cesedi bulundu

Alagadi’de denizde yüzerken kaybolan gençlerden ikincisi olan 24 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ın bulunması için sürdürülen aramalarda dün, Ceyhan’a ait olduğuna inanılan cansız beden bulundu.
23 Mayıs Cumartesi günü Alagadi 3 bölgesinde arkadaşları ile yüzmek için denize giren ve dalgalara kapılarak kaybolan Lapta'da sakin Mehmet Ceyhan’a ait olduğuna inanılan cansız beden, Elexuse Hotel’in yaklaşık 500 metre açıklarında saptandı.
Olay günü boğulan gençlerden 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir’in cansız bedeni aynı gün bulunmuştu.

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