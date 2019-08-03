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Mehmet Akar’ı kaybettik

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Basınımızın iz bırakmış emektarlarından, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından 62 yaşındaki Mehmet Akar hayatını kaybetti

Mehmet Akar’ı kaybettik
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından, iş insanı 62 yaşındaki Mehmet Akar yaşamını kaybetti.

Gazeteci Reşat Akar’ın da kardeşi olan Mehmet Akar, yakın zamanda kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

Ölümü, iş dünyası, basın camiası, ailesi ve sevenlerinde büyük bir üzüntü yaratan Mehmet Akar, bugün Lefkoşa'da sonsuzluğa uğurlanacak.

Mehmet Akar, 1957 yılında Lefkoşa'da doğdu. Ankara Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe başladı.

1975-1980 yılları arasında HALKIN SESİ'nde muhabirlik yaptı, 1980'de yayımlanmaya başlayan BİRLİK gazetesinde Yazı İşleri Müdürü görevini üstlendi.

1985 yılında HABER adlı bir gazete yayınlandı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde başkanlık yapmış ve birliğin kuruluşunda aktif görev almıştır.

Mehmet Akar, gazeteciliği sonrasında ÇağAkar adlı işletmede ticaretle uğraştı.

 Öte yandan Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu Mehmet Akar’ın ölümüyle ilgili mesaj yayınladı.                        

 Gazeteciler Birliği, Birliğin kuruluşunda önemli görevler üstlenen ve bir dönem başkanlığını da yürüten Mehmet Akar’ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntü yarattığını bildirdi.

Birlik Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, “Mehmet Akar’ın gerek Gazeteciler Birliği’ne gerekse basın camiasına verdiği hizmetler unutulmayacaktır. Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu olarak Mehmet Akar’a Tanrı’dan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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