Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı

Kısa süre önce tutulduğu kanser hastalığına yenilen Mehmet Akar dün, Lefkoşa Kabristanlığı’nda kılınan öğle namazına müteakip gözyaşları arasında defnedildi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin kurucularından ve eski başkanlarından, gazetemizin eski muhabirlerinden, iş insanı Mehmet Akar, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Lefkoşa Kabristanlığı’nda Osman Safa Cami’nde gerçekleşen cenazeye Akar’ın ailesi ve sevenleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, milletvekilleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Akar ailesi; eşi ve çocukları, kardeşleri taziyeleri kabul etti.

Mehmet Akar yakın zamanda kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

MEHMET AKAR KİMDİR?

Mehmet Akar, 1957 yılında Lefkoşa'da doğdu. Ankara Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe başladı.

1975-1980 yılları arasında HALKIN SESİ'nde muhabirlik yaptı, 1980'de yayımlanmaya başlayan BİRLİK gazetesinde Yazı İşleri Müdürü görevini üstlendi.

1985 yılında HABER adlı bir gazete yayınlandı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde başkanlık yapmış ve birliğin kuruluşunda aktif görev almıştır.

Mehmet Akar, gazeteciliği sonrasında ÇağAkar adlı işletmede ticaretle uğraştı