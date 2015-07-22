Poli köyünde 22 Temmuz 1974’te kaybolan ve 2013’te kalıntıları bulunarak kimliklendirme yapılan Mehmet Abdurrahman (Çatallo), askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi. Şehit Mehmet...

Poli köyünde 22 Temmuz 1974’te kaybolan ve 2013’te kalıntıları bulunarak kimliklendirme yapılan Mehmet Abdurrahman (Çatallo), askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.

Şehit Mehmet Abdurrahman için önce İsmail Safa Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Daha sonra saygı marşı eşliğinde saygı atışı yapıldı.

Abdurrahman, tabutunun sarılı olduğu KKTC bayrağı bir asker tarafından eşine teslim edildikten sonra toprağa verildi.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, Cenaze Töreni’nde yaptığı konuşmada, Mehmet Abdurrahman’a (Çatallo) ait kalıntıların 2013 yılında Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarıyla bulunduğunu, bugün Mehmet Abdurrahman’ın eşi ve çocuklarının, şehidin kabri başında dua edebileceklerini kaydetti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sayesinde toplumlar arası olaylarda kayıp olarak listelenen Kıbrıslı Türklerden 146’sının cenaze töreniyle defnedildiğini kaydeden Ersan, temennilerinin geriye kalanların da bulunup defnedilmesi olduğunu söyledi.

Cenaze törenine Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Alkan Değirmencioğlu ile Birinci Piyade Alayı Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Siyer de katıldı.

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