Mecliste virüs güvenliği

Dün olağan üstü toplanan Meclis toplantısı öncesi salon dezenfekte edildi, bütün personele ve milletvekillerine maske ve eldiven dağıtıldı. Vekillerin oturma sıraları seyrekleştirildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın çağrısıyla olağanüstü toplandı.

Dün saat 11.40’ta başlayan toplantının gündeminde "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi" var.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi’nde bütün personele ve milletvekillerine maske ve eldiven dağıtıldı. Vekillerin oturma sıraları da seyrekleştirildi.

Meclise el dezenfektan konurken, kapı girişlerine de dezenfektan içeren paspaslar yerleştirildi.

Genel Kurul, sabahın erken saatlerinde dezenfekte edildi. Cumhuriyet Meclisi’ne sınırlı sayıda personel çağrıldı. Meclis'e sivil ziyaretçi ve basın mensubu da alınmadı.