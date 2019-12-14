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Meclis’te oyun oynayan vekil kim?

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Meclis Genel Kurulu sırasında sosyal medyaya düşen bir fotoğraf gündem oldu.

Meclis’te oyun oynayan vekil kim?

HP milletvekili Jale Refik Rogers’in konuşması sırasında, bir diğer vekil cep telefonundan ‘Candy Crush’ adlı oyun oynuyordu.

Oyun oynayan vekilin kim olduğu henüz netleşmedi. Fotoğrafın sosyal medyaya düşmesiyle birlikte tepkiler de gecikmedi.

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