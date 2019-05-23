Meclis’te ilk kriz

Meclis’in dünkü toplantısına UBP’li vekiller İzlem Gürçağ ve Kutlu Evren katılmadı. HP’den ise Hasan Topal meclise gelmedi. Üç ismin de bakanlıklarda adı geçiyordu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu listesi dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunuldu.

UBP-HP hükümetinin 30 milletvekili bulunurken dünkü Meclis ancak 26 vekille açılabildi.

Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi koalisyon hükümetinin göreve krizle başladığı dünkü Meclis kulislerinde ciddi şekilde yankılanmaya başladı.

Özellikle UBP kanadında bakanlık bekleyen hatta bakanlıkları kesin gözüken bazı kişilerin son anda kabinede yer almamaları parti içinde krize neden oldu. UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ’ın kabinede yer almasına kesin gözle bakılırken aniden yerine Faiz Sucuoğlu’nun atanması ciddi şekilde parti içinde sinirleri gerdi ve bunun sonucu Meclis’teki nisaba yansıdı.

Dünkü toplantıya UBP’li vekiller İzlem Gürçağ ve Kutlu Evren katılmadı.

HP’den ise Hasan Topal meclise gelmedi. 3 ismin de bakanlıklarda adı geçiyordu.

Neredeyse UBP ile yapılan heyetler arası görüşmelerin hepsine katılan ve bakanlık için ısrarlı olduğu bilinen Hasan Topal’ın da Meclis’e katılmaması Meclis kulislerinde kabineye tepki olarak algılandı.

Öte yandan yine adı bakanlık tartışmalarında anılan UBP'li Önder Sennaroğlu'nun da nisabı sağladıktan sonra meclisten ayrıldığı görüldü.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunuldu.

Hükümet programı 27 Mayıs Pazartesi günü Genel Kurul’da okunacak.

Genel Kurul dün saat 14.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında olağanüstü toplandı.

Meclis Başkanı Uluçay, hükümetin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Genel Kurul bir sonraki birleşimini 27 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak.

15 gün önceki Meclis

Dünkü Meclis