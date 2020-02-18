Meclis’te ‘Göç Yasası’ gerilimi

Kademe ilerlemelerine ilişkin düzenleme içeren Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş ve Diğer Ödenekleri’nin düzenlemesi Yasa Tasarısı’nın Meclis’te ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oybirliği ile kabul edildi ancak sert tartışmalar yaşandı

Meclis gerildi

Meclis’te kamu çalışanlarının ödeneklerinin düzenlenmesi yasası tartışıldı. Bakan Amcaoğlu, ‘Göç Yasası’ için “UBP’nin bilerek işlediği cinayet” diyen Şahali’ye “Haddinizi aşmayın” diye çıkıştı

Kademe ilerlemelerine ilişkin düzenleme içeren Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş, Ücret ve Diğer Ödenekleri’nin düzenlemesi Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’nda ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere, dünkü Meclis Genel Kurulu’nda tartışmalara yol açtı.

Tezkere, oybirliği ile kabul edildi.

Toplumda ‘göç yasası’ olarak nitelendirilen 47/2010 sayılı Kamu Görevlilerine ilişkin yasa ile daha önce işe girenler arasındaki ‘eşitsizlik ve adaletsizliklerin’ ortadan kaldırılması için düzenleme içeren Yasa Tasarısı, UBP’nin ‘toplumdan özrü’ olarak nitelendirildi.

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, UBP’nin Kıbrıs Türk Halkı’ndan bugün özür dileğine işaret etti, 47/2010 sayılı Yasa geçerken, bu yasanın ‘adaletsizlik, eşitsizlik’ sağlayacağını söylediklerini hatırlattı.

Şahali, Bakan Amcaoğlu’nun açıklamalarında, UBP’nin tek başına iktidar olduğu bir dönemde Meclis’ten geçirdiği yasanın, kamu görevlileri arasında ‘adaletsizlik ve eşitsizlik yarattığını kabul ettiğine’ işaret etti.

47/2010 sayılı yasanın bu ülkede derin yaralar açtığı bir yasa olduğunun altını çizen ve ‘bir felaket’ olduğuna vurgu yapan Şahali, UBP’nin tek başına iktidarda olduğu bir dönemde bu yasayı geçirdiğinin da altını çizdi.

Şahali’nin hatırlatmaları Meclis Genel Kurulu’ndaki UBP’li vekillerin seslerinin yükselmesine neden oldu, “Gerçekler acıtır” diyen Şahali, UBP’nin kamu düzenine verdiği bu hasarı, bu garabeti gidermek gerektiğini belirtti, yasanın yarattığı daha birçok hasar olduğuna işaret etti.

Şahali, bütçe açığına işaret etti ve düzenlemenin mali açıdan getirisinin hesaplanması gerekliliğine değindi.

Kıbrıs Türk Halkı’na bu yasayla ilgili bu özrün, Meclis Genel Kurulu’ndan iletilmesi gerektiğini söyledi, ‘Göç Yasası’ olarak nitelendirilen bu yasayı da ‘On yıl önce işlenmiş bir cinayet…” olarak nitelendirdi.

Tasarı üzerine Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu söz aldı. Amcaoğlu, yasa değişikliğinin 47\2010 yasası ile 7\79 sayılı yasa tahtında kamuya giren çalışanlar arasındaki adaletsizliğin ve sıkıntının giderilmesi için hazırlandığını söyledi.

Amcaoğlu, “47\2010 yasası tahtında istihdam edilenlerin terfi için 7 yıl çalışma koşulu, sınav için de 70 puan şartı var. 7\79 sayılı yasada terfi için 3 yıl çalışma, 50 puan yetiyor. Düzenleme bu konuda oldu” dedi.



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de söz aldı.

Özyiğit, “Şimdi bir düzeltme yapılıyor. Bu adım doğru… Terfilerde izlenecek mekanizma için adım atıldı. Peki, tek sorun terfiler mi? Özelleştirme Yasası’nın düzeltmesi nerede? Bir sürü alanda ciddi adaletsizlikler var…Kamu reformu ile bütün adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri giderelim” dedi.

HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun Türkiye’den gelecek parayla ilgili açıklamasına işaret eden Cemal Özyiğit, “Para Türkiye’den ne zaman gelecek belli değil. Gelecekmiş gibi hayal kurmaktan ve ufka bakıp beklemekten vazgeçelim. Kendi ayaklarımız üzerine nasıl durabiliriz? Biz bunu yapmak isterken bize çelme takıldı. Bu ülkede kaynak da vardır. İrade de olsun. Kamu reformu da bunun için önemlidir. Bu reformu Meclise getirin.” dedi.

Yeniden söz alan Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Devletin sürekliliğine inanın. CTP 47/2010’u hazırladı, geçiremedi. Hükümetten gittiniz. UBP iktidara geldi ve bunu geçirdi. Lütfen geçmişinize sahip çıkın” dedi.

Amcaoğlu, Şahali’ye “Haddinizi aşmayın” diyerek seslendi.



