Meclis’te Çeler gerginliği

Bakan Çeler, muhalefet vekillerinin sorularına yanıtların daha önce verildiğini dile getirerek vekillere yazılı yanıtlarını içeren dosyalar dağıttı. Bunun üzerine Saner, Başbakan Erhürman’a “Bu bakanı derhal görevden alın” çağrısı yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Meclis’te bütçenin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada sorulan tüm soruların yanıtlarının daha önce verildiğini, bir daha cevap vermeyeceğini dile getirerek vekillere yazılı yanıtlarını içeren dosyalar dağıttı.

Bunun üzerine Meclis’te gerginlik yaşandı.

Bütçeyle ilgili söz alan UBP Milletvekili Ersan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler için “Hükümette olan hiçbir zatın, muhalefette olan milletvekillerine bu konuda size cevap vermem yazdım okuyun anlamazsınız zaten demesine iznimiz yoktur” dedi.

Saner Başbakan Tufan Erhürman’ın bu konuda adım atmak durumunda olduğunu söyledi.

Tatar Erhürman’a “Bu bakanı derhal görevden almanız gerekiyor. Böyle bir üslup böyle bir davranış bugüne kadar görülmedi. Buranın bir ağırlığı bir haysiyeti bir onuru vardır siz bunu ayaklar altına alamazsınız” dedi.

Meclis’te konuşan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ise, Sosyal Sigortalara merkezi bütçeden ciddi bir rakam aktarıldığını dile getirdi.

Zeki Çeler’in kendisinden önce yapılan reform çalışmalarının sonuçlarından yararlandığını dile getiren Tatar, Çeler’e “Bu kadar çalışma yapan insanı sen şimdi mahkemeye götürüyorsun. Yakışır mı sana?” diye sordu.

Tatar, Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılması konusunun siyasi bir konu olduğunu söyledi.

“Siyaset buysa bunun sorgulanması gerekir. Herkesin ailesi var herkesin şerefi var” diyen Tatar “kimin Başsavcı olacağı” konusunun da olayları bu noktaya getirdiğini iddia etti.

Tatar’ın konuşması sırasında Genel Kurul’da yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda tartışma çıktı.

Tatar “büyük yolsuzluklar” üzerine gideceğini söyleyen hükümetin ne yaptığını sorarak “Bula bula Aytaç’ı buldunuz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise günlerdir edebiyat dinlediklerini, sorulan tüm soruların yanıtlarının daha önce verildiğini, bir daha cevap vermeyeceğini dile getirerek vekillere yazılı yanıtlarını içeren dosyalar dağıttı.

Bu sırada Menteş Gündüz yerinden, “İş mi bu? Aptal mıyız biz?” dedi.

Çeler UBP’nin bütçeyi sabaha kadar uzattığında hükümeti yıpratacağını sandığını ancak hükümetin daha da kenetlendiğini söyledi.

Çeler, verdikleri cevapların zaten dinlenmediğini dile getirerek “Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz” dedi.

Öte yandan UBP Milletvekili Ersan Saner de “Çalışma Bakanlığı’nda çalışma barışı yok” dedi.

Saner hükümet programında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ayrılan bölümü okuyarak, Bakan Zeki Çeler’e bahsedilen konularda hangi faaliyetlerin tamamlandığına dair sorular yöneltti.