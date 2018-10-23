Meclis’te bir ilk

UBP milletvekili Aytaç Çaluda'nın dokunulmazlığı meclis tarafından kaldırıldı.

UBP milletvekili Aytaç Çaluda'nın dokunulmazlığı meclis tarafından kaldırıldı.

Çaluda hakkında, 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olduğu sırada ön izin olmaksızın bazı yabancılara çalışma izni çıkardığı ve 47 dosyada usulsüzlük yaptığı iddia edilmişti.

Çaluda, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla geçmişe ilişkin bazı suçlamalarla ilgili yargılanabilecek.

Mecliste dünkü oylama sırasında daha önce açıkladığı gibi Aytaç Çaluda da dokunulmazlığının kaldırılması oylamasında “kabul” oyu kullandı. Oylamada 34 kabul, 6 ret oy kullanılırken, 10 vekil de oylamaya katılmadı. Oylamada YDP Milletvekili Erhan Arıklı ile Bertan Zaroğlu, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Oğuzhan Hasipoğlu, Hamza Ersan Saner ile Ersin Tatar ret oyu kullandı.

Oylama öncesi Meclis kürsüsünden ‘savunmasını’ yapan Çaluda, tüm milletvekillerine bu konuda ‘evet’ oyu kullanması için çağrı da yaptı. Konuşmakta zorlandığı gözlemlenen Çaluda, hakkındaki suçlamanın ‘incir çekirdeğini’ doldurmayacak bir konu olduğunu ve ‘kabak tadı’ verdiğini de dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a da çıkışan Çaluda, “Kendi pisliklerini nasıl örteceksiniz. Ya bu dosyaları getireceksiniz, ya da istifa edeceksiniz… Bu dosyalara sahip olanların kucağında oturuyorsun. Halk aptal değil” diyerek sert çıktı.

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, kendisine siyasi haksızlık yapıldığını savundu, “Develer dururken, pirelerle uğraşıyorsunuz” dedi.

Çaluda özetle şöyle konuştu: “Olayla ilgili 2014 yılında ifademi verdim. O dönemde niye yargılanmadım da milletvekili olduğum dönemde bunlar oluyor. Yargılanacaksam yargılanayım. Develer dururken siz pirelerle uğraşıyorsunuz. Yaptığım işlemler insani işlemlerdir. Herkese de yapıldı. 3 tane karnı aç insana yardımcı oldum diye herkes peşime düştü. Savcılığın ne kadar art niyetli olduğu ithamnamede ortaya çıkıyor. Ağır Ceza’da yargılanmam gerekirken, niye yargılanmadım? Ayıptır, günahtır, yazıktır… Halkı kandırmayın…”

Çaluda’nın konuşması özetle şöyle:

“Dokunulmazlık konusu epeydir gündemde. Artık kabak tadı verdiğini herkes bilmektedir. Kamuoyunun gündemini uzun süredir meşgul eden, can simidi gibi sarıldığı yolsuzluk konusu görünüyor. 9 ay geçmesine rağmen, kamuoyunun ciddiye almadığı söze yolsuzluk dosyalarının kabak tadı veriliyor. 10-15 işçinin yasa dışı duruma düşmesinden dolayı çıkarmış olduğum izin nedeniyle şahsımın da siyasi veya maddi çıkar sağlamadan adım attım. Ülkenin yangın yerine döndüğü bugünlerde, incir çekirdeğini doldurmayacak olayı toplum önüne koymak gündem çarptırmaktan başka bir şey değildir. Hükümet, geçmişten günümüze kadar kamuoyu vicdanını rahatsız eden, birçok değişiklik mensupların bulunduğu yolsuzluk dosyalarının üzerine gitmezken, adeta şahsıma siyasi linç yapması kabul edilemez. Dokunulmazlığımın kaldırılmasına evet oyu kullanacağım. Gerek şimdi, gerek bundan sonra siyasete girecek arkadaşlarıma örnek olmasını teşkil edeceğimi umuyorum. Vicdanım rahat, alnım açık. Herkesin evet oyu kullanmasını istiyorum. Kıbrıs Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçecek bu olayla ilgili kararın alınmasını istiyorum. Hükümete, ülkemize ve çile çeken insanlara hizmet etmeye niyetiniz varsa asli görevlerinizi yapmaya başlayın. Bu niyetiniz yoksa, bir an önce istifa edin…”

Çaluda Meclis kürsüsünden Kudret Özersay’a “Kendi pisliklerini nasıl örteceksiniz. Ya bu dosyaları getireceksiniz, ya da istifa edeceksiniz… Bu dosyalara sahip olanların kucağında oturuyorsun. Halk aptal değil” diyerek sert çıktı.

Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasına olumlu oy kullanacaklarını açıkladı.