Meclis’e nisap engeli

Meclis, nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı. UBP Başkanı Özgürgün “Koltuk değneği olmayız” derken, YDP ise Meclis’te nisaba yardımcı olmama kararı aldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı ve dünkü toplantı aynı gündemle bugüne ertelendi.

İlk denemede yeterli milletvekili sayısı olmamasından dolayı açılamayan Meclis Genel Kurulu toplantısı için ikinci yoklama saat 11.00’de yapıldı. İkinci yoklamada da toplantı için gerekli 26 milletvekilinin salonda olmamasından dolayı toplantı yapılamadı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis İç Tüzüğü gereği toplantıyı aynı gündemle bugüne erteledi.

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün Meclisteki nisap sorununu eleştiren bir açıklama yaptı.

Özgürgün yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi’nde nisabı bile sağlayamayan ama inatla biz hükümet etmeye devam edeceğiz diyen beceriksiz ve çarpık bir yapı ile karşı karşıya kalmak bizleri üzüyor, başından beri bu hükümet iş yapamaz derken bunu demek istiyorduk, dört başlı gasp hükümeti, halkın en büyük parti olarak meclise gönderdiği ve hükümette görmek istediği Ulusal Birlik Partisi’nin hakkını kişisel hırslar ve koltuk sevdası yüzünden gasp etmiş çalışması mümkün olmayan bir hükümet kurmuştur. Bu meyanda yapılanlar ortada, sekiz aydır elini halkın cebinden çıkarmayan hükümet yaz aylarında da Meclisi toplayacağız diye açıklama yapıp yan gelip yatmıştır ve halen daha meclisi toplayamamaktadır” şeklinde konuştu.

Özgürgün açıklamasının devamında, “Ulusal Birlik Partisi’nin kendilerine koltuk değneği olacağına inanıyorlarsa yanılıyorlar, üzerlerine düşeni yapsınlar ve meclisi açsınlar, bizler de halkın menfaatine olan tüm yasalara onay verelim” dedi. Zorla hükümet etmenin uzun ömürlü olmayacağına inandığını söyleyen Özgürgün, “zorla güzellik olmaz, yapamıyorsanız çekileceksiniz ve yapabilen gelip yapacak, bizler hükümet ettiğimiz dönemlerde meclis açmak için hiç dilenmedik ve dilenmeyiz” ifadelerinde bulundu.

YDP MECLİS’TE NİSABA YARDIMCI OLMAMA KARARI ALDI

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi de (YDP), önemli bir yasa tasarısı olmadığı takdirde Meclis’te nisabın sağlanması için destek vermeyeceklerini açıkladı.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, Merkezi Yönetim Kurulu’nun “15 Ekim 2018 tarihinden itibaren, gündemde önemli bir yasa tasarısı olmadığı takdirde nisaba destek verilmemesi yönünde karar” ürettiğini ifade etti.

YDP’nin 8 Ekim’deki Meclisin genel kurul toplantısı için, iktidardaki bir partiye mensup milletvekilinin ricası üzerine nisaba destek verdiğini kaydeden Büyükyılmaz, bu oturumda YDP’nin karşı çıktığı Tohumculuk Yasa Tasarının geçmesinin sağlandığını kaydetti ve “İktidar, YDP’nin iyi niyetini suiistimal etmiştir” dedi.

Büyükyılmaz, “Mecliste nisabı sağlamanın hükümetin sorumluluğu olduğunu, YDP’nin pek çok kez nisabın sağlanmasına yardımcı olmasına rağmen, ortaya konan bu niyetin takdir edilmediğini” savundu.

