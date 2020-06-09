Meclis önünde gergin eylem

Kar-İş, sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için Meclis önünde araçlı eylem yaptı. Otobüslerini Meclis’in bahçe kapısına kadar getirerek kontak kapatan şoförler, hükümetle uzlaşamayınca eylemlerine bugün de devam etme kararı aldı

Kar-İş üyeleri, ulaşım sektöründeki taleplerini dile getirmek için Lefkoşa’da dün araçlı eylem yaptı.

Ulaşım sektöründeki sorunları ve taleplerini dile getirmek için eylem kararı alan şoförler, Lefkoşa Otobüs Terminali’nde toplandı ve buradan kornalarla Meclis önüne geldi.

Otobüslerini Meclis’in bahçe kapısına kadar getirerek kontak kapatan eylemciler, araçların üzerinde “Sandıkta görüşürüz”, “Hakkımızı alacağız”, “Hikayeyi 5 yaşında dinledik, sen dersine çalış” gibi yazılı pankartlar taşıdı.

Eylem nedeniyle bölgedeki trafik durdu. Araçlar, Girne Kapısı ve Meclis önüne kadar olan mesafeyi trafiğe kapattı.

Meclis önünde kısa bir açıklama yapan KAR-İŞ Üyesi Sultan Albayrak, "75 gündür cebimize bir kuruş girmedi. Bu süreçte bazımız 1500 TL alırken, bazımız hiçbir şey almadı. Biz hibe değil hakkımızı istiyoruz" dedi.

Eylemciler arasından bir grup hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Genel Kurul toplantısının sürdüğü Meclis’e girdi, yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı.

Araçlar meclis önünde kaldı ve görüşmelere bugün de devam edileceği öğrenildi.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Kar-İş eski Başkanı Fuat Topaloğlu, görüşmeden hiçbir netice alamadıklarını kaydetti. Topaloğlu, yasal haklarını demokratik bir şekilde kullanarak, eylemlerini şiddetini artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Görüşmede, hükümet yetkililerinin sorunu zamana yaymaya çalıştığını kaydeden Topaloğlu, bunu kabul etmediklerini belirtti.

Bu arada eylemde Cumhuriyet Meclisi’nin yan giriş kapısını ve yolu tıkamak isteyen eylemcilerle polis arasında sözlü kavga çıktı; arbede sırasında bir kişi tutuklandı, ancak eylemcilerin araçlarını çekecekleri sözünü vermesi üzerine tutuklanan kişi serbest bırakıldı.

KAR-İŞ, yazılı basın açıklamasında madde madde hükümetten taleplerini sıraladı.

TALEPLER NELER?

Personel için sigorta ihtiyat sandığının yıl sonuna kadar dondurulması.

Personel için bin 500 TL'lerin ödenmesi.

Mazot sübvansiyonu Seyrüsefer muayene vb. haçların cezasız ödenmesi

Toplamda 35 bin 400 TL olarak şekilde araç başı hibe verilmesi

T izni sahiplerine 50 bin TL kredi verilmesi

Bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli ve faiz oranının yüzde 4’ü geçmeyecek şekilde

kredi imkanı sağlanması

Sektörün borç kredilerinin düşük faiz oranı ile yeniden yapılandırılması

Yeni T işletme izinlerinin on yıl süre ile dondurulması

Kilometre başı teşvik verilmesi