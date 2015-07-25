Meclis, Koalisyon Hükümeti programını görüşmek amacıyla olağanüstü toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Koalisyon Hükümeti programını görüşmek amacıyla olağanüstü toplandı. Cumhuriyet...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Koalisyon Hükümeti programını görüşmek amacıyla olağanüstü toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 10.45 toplanan Genel Kurul’da, ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemleri yapılarak, ardından hükümet programının görüşülmesine geçildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında CTP-BG ile UBP Koalisyon Hükümeti Programı görüşülüyor.

Hükümet programıyla ilgili görüşmede ilk konuşmayı ana muhalefet partisi Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Başkanı Serdar Denktaş aldı.

Meclis Genel Kurulu CTP-UBP Hükümet Programını görüşmek üzere toplandı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 10.45 toplanan Genel Kurul’da, ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemleri yapılarak, ardından hükümet programının görüşülmesine geçildi.

Denktaş: “Kendi tabanlarına ihanet ettiler”

Oturumda ilk sözü alan DP Genel Başkanı ve Milletvekili Serdar Denktaş, geniş tabanlı bir hükümet dönemine şahit olunduğunu belirterek, iki partinin aynada yansıyan yüzlerini düşünerek endişe duymakta olduğunu söyledi.



“Bizi şerk ittifakı kurmakla suçlayanlar bugün aynı duruma düştüler” diyen Denktaş, her iki partinin kendi tabanlarına ihanet ettiğini kaydetti. Denktaş, ittifakın kurulmasında uzun zaman kapalı kapılar ardında emek veren Ahmet Derya’ya teşekkür ettiğini söyledi. Denktaş, geçmiş hükümet dönemiyle ilgili Türkiye ile imzalanan protokolün hükümet programı ile arasında uyumsuzluklar olduğunu, bu nedenle de başarısızlıklar oluştuğunu anlattı.

Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile selamlaşma dışında bir sohbeti olmadığını belirterek, Tahsin Ertuğruloğlu’nun, “Türkiye Serdar Denktaş’ı istemiyor” şeklindeki açıklamaların tamamen yalan olduğunu söyledi.

Denktaş, CTP-BG Genel Başkanı Mehmet Ali Talat ile de birkaç kez telefonda görüştüğünü anlattı.

Rüşvet iddialarına yanıt

CAS konusuyla ilgili ise Atlas Hava Yolları’ndan rüşvet alacağına yönelik iddialar ortaya atıldığını belirten Denktaş, CAS ile Atlas Hava Yolları’nın birlikte çalışması yönünde teklif aldıklarını anlattı.

Denktaş şöyle konuştu:

“Savcılığın talepleri doğrultusunda Bakanlar Kurulu’na gönderdik, ancak Büyükelçilik bunu kabul etmedi. Benim bu konuda rüşvet aldığım ve ödemeyi reddettiğim yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu doğru değildir. Ercan, havayolları ile ilgili tavrım seçim öncesi ne ise şimdi de odur.”

“Ne Rum’a yama ne Türkiye’ye eyalet”

Denktaş, Kıbrıs’ta varılacak bir anlaşmaya yönelik ise “Ne Rum’a yama ne de Türkiye’ye eyalet olmak istiyoruz” dedi.

Kamu reformunun önemi üzerinde duran ve yasallaşması için iki haftaya ihtiyaç olduğunu anlatan Denktaş, ancak yeni hükümet programında bunun altı ay olarak gösterildiğini savundu.

“Atama yapılmadan koltuğa oturanlar var”

Denktaş, kamu reformunun kamuda yetkili tüm sendikalarla ve sivil toplum örgütleriyle görüşüldüğünü belirtti. Denktaş, programda yeni müşavir yaratılmayacağından bahsedildiğini söyleyerek, bunu zaman gösterecek dedi.

Denktaş şunları söyledi:

“Kamu reformuna inanmazsanız bırakın kalsın. Yoksa bu ülkeye başka yaralar açacaksınız. Atama ve koltuk kapmalarda çok aceleci bir durum var. Atama yapılmadan koltuğa oturanlar var. AB ile ilişkileri kurumsallaştırmayı DP-UG olarak daha fazla ertelememek gerektiğine inanıyoruz.”



"Hellimin denetlenmesi konusunda ne yapılacağı bilinmiyor"



Yurttaşlıklar yasa tasarısının yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden Denktaş, yatırım yapan özel ve tüzel kişilere yönelik herhangi bir açılımın görülmediğini söyledi.



Ekonomi koordinasyon kurulu oluştuğunu belirten Denktaş, bu kurulun hangi bakanlığın altında oluşacağını merak ettiğini söyledi.

hellim konusuna da değinen Denktaş, denetleme konusunda Türk tarafının ne yapacağının bilinmediğini, bu konuda tepki göstermek

gerektiğini kaydetti.



“Turizme sonuna kadar sahip çık”



Denktaş, Hakan Dinçyürek’in geçtiğimiz gün trafik kazası geçirdiğini, “engelli bir milletvekili kürsüye çıkarak konuşma yapamaz” dediğini ve Meclis Genel Kurulu’nda yer alamadığını belirtti.



Denktaş, yeni turizm bakanına “turizme sonuna kadar sahip çık” uyarısında bulunarak, ülkede çoktan turizm politikası oluştuğunu söyledi.Denktaş, Kültür Dairesinin turizmden koparılmasını da yanlış bulduğunu aktardı.



Eğitim konusunda da değinen Denktaş, hükümet programında özerk üniversiteden bahsedildiğini, ancak yapılmak istenenin ortada olduğunu söyledi.



"Talat'a söyleyin 'federasyon kelimesini kullanmasın"



Denktaş, federasyon kelimesinin yanlış anlaşıldığını ve kullanılmaması gerektiğini ifade ederek, “Talat’a da söyleyin bu kelimeyi kullanmasın” şeklinde konuştu. Eide’nin referanduma hazırlanın dediğini, mülkiyet konuşulduğunu anlatan Denktaş, “bizim haberimiz yok” dedi.

Denktaş’tan sonra ise TDP Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı söz aldı.

TDP Milletvekili Çakıcı, DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın da söylediklerinden yola çıkarak hükümetin kurulma süreciyle ilgili aklına ciddi soru işaretleri geldiğini ifade etti. CTP-DP Hükümeti’nin başarısız olduğunu Denktaş’ın da kaydettiğinin altını çizen Çakıcı, 2 yılın heba edildiğini söyledi.

Talat konusunda etik tartışması

Çakıcı, 2. Cumhurbaşkanı, CTP-BG Genel Başkanı Mehmet Ali Talat’ın eski Cumhurbaşkanı ve emekli ise ona göre, CTP-BG Genel Başkanı ise de ona göre davranması gerektiğini kaydetti ve Talat’ın bazı kabullerini ve görüşmelerini 2. Cumhurbaşkanı Ofisi’nde, bazı görüşmelerini de CTP Genel Merkezi’nde yapmasını etik bulmadığını belirtti.

Çakıcı, hükümet süreciyle ilgili olarak ise şöyle konuştu:

“Bu yeni oluşum nasıl kuruldu diye konuşmaya başladığımızda… Ben Sayın Kalyoncu’yu, Başbakan olarak ortaya çıkmasını saygıyla karşılıyorum. Eski milletvekillerindendir, tecrübesi vardır. Ama arkasında bulunan yönetim ve Sayın Talat’ın kurduğu sistemle ilgilidir. Neden 3 bakanlığı kabul eden hatta 2 bakanlığa kadar düşeceği duyumunu aldığım DP yerine 5 bakanlığı talep eden UBP ile niye kurulsun? UBP zihniyetine karşı olduğunu söyleyen CTP yönetimi… Türkiye Hükümeti’nin baskısıyla UBP ile kurulması telkininde bulunulmuştur. Bu konuşma ciddidir."



Kalyoncu: "Kanıtınız bile yok"

Kalyoncu: “Kanıtınız bile yok. Söylenti üzerine konuşma yapıyorsunuz” dedi ve Çakıcı’nın Denktaş’ı aklamak için çaba harcadığını kaydetti.

Çakıcı ise Kalyoncu’ya cevaben şöyle konuştu:

“Hoşuna gitmiyor söylediklerim. Kanıttan önemli bir şey mi var? Başbakan Yardımcılığı yapan kişi çıkıyor, ben bir sürü proje veriyorum TC Yardım Heyeti’ne ve bunların hepsi reddediliyor diyor ve istifa ettiğinde de aynı şeyleri söylüyor. 1 numaralı tanığıdır. Bunun benim için kanıtları senin UBP ile hükümet kurman. 3 bakanlığı ve tecrüben olan ortaklığı reddediyorsun ve sonra 5 bakanlık isteyen UBP ile kuruyorsun. Onu istemediler ve sen de 5 bakanlığa razı oldun. Projelerimi kestiler, hakkımda dedikodu çıkarttılar dedi Denktaş. TC Yardım Heyeti’nin fonksiyonu yardım heyetinden çıkıp, kendilerini Kıbrıs’taki bakanlardan üstün gördüklerini görmüyor muyuz? Sen Kalyoncu olarak çıkıp buradan bunları söylemedin mi? Beraber mitinglerde yürüdük paketlere karşı.”

Kalyoncu: “Nere sıçradın yahu” dedi, Çakıcı da “Dayatma yoktur?, Ambargo yoktur?” şeklinde yanıt verdi.

Çakıcı, hükümetin dayatmalar nedeniyle kurulduğunu iddia ederek, Kalyoncu Hükümeti’nin her şeyden önce TC Yardım Heyeti’yle olan ilişkilerin düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

CTP’de çift başlılık

Çakıcı, CTP’de çift başlı bir yönetim olup olmadığını ve bunun hükümete yansımalarını sorarak, CTP-UBP Hükümeti’nin başarılı olamayacağını kaydetti.

Çakıcı şöyle konuştu:

“Seçim, polis, kamu yasasını değiştirelim, KHK’yı düzenleyelim, 4-5 tane yasayı değiştirelim 1 yıl içerisindesonra seçime gidelim. Senin stratejin budur, bunu görmüyor muyuz? Bu süreci kim yönetir? Koskoca CTP’nin Genel Başkanı'nın rolü yoktur hiç? Bu çift başlıklılık değil midir? Başkan dışarıdadır ve isteyecek dışarıdan da yönetsin. Ve hükümettir. Kalyoncu ile Sayın Talat çift başlı olarak mı yönetiyorlar bu işi? Ben Türkiye’de olsam oyumu AKP’ye veririm diyen Talat... Bana daha çok destek olacaklar zihniyeti olduğunu görürüm. Hükümet başarılı olamayacak çünkü sistemle uğraşmıyor, 3-5 yasa ile uğraşıyor. Dışarıda söyledim, CTP intihar etti.”

“Sayın Özgürgün kurultay hesabı yapıyor”

Çakıcı, UBP’nin ise altındaki daireler DP’deki 4 bakanlıktan bile az olan 5 bakanlığı kabul ettiğini ifade ederek, bunun altında ise UBP kurultayıyla ilgili öngörülerin yattığını savundu.

Çakıcı bu konuda şöyle konuştu:

“UBP’ye gelelim. UBP’ye dönüp bakın. Başbakan Yardımcılığı’nı bile teslim etti. 5 bakanlık aldı ama 4 bakanlık alan DP’nin dairelerini de geri vererek. Gençlik, Spor, Jeoloji Daresi’ni CTP’ye bıraktı. DP’den çok daha az daireye sahip 5 bakanlık ve döndü Başbakan Yardımcılığı’nı da verdi.

En büyük kavgacı bunlar, bunlara da o telkin geldi kurulmasıyla ilgili. Geniş tabanlı koalisyon. Kiminle? Kanlı bıçaklı olduğun CTP’yle. Sayın Sucuoğlu kurultayda başkan adayıydı, Sayın Ertuğruloğlu başkan adayıydı, Atun başrol oyuncusuydu….Hepsi aday kurultayda. Hüseyin Bey de baktı dedi ki ben kurultay hesapcığı yapayım, gireyim koalisyona, bunların bazılarını yanıma alayım dedi.”

Salonda gülüşmeler

Çakıcı’nın konuşması sırasında UBP Milletvekili Ersin Tatar’ın Genel Kurul Salonu’na girmesinin ardından Çakıcı, “Ersin muhalefettir şu anda” dedi, Çakıcı’nın bu sözünün ardından gülüşmeler yaşandı.

“Bu ülkeyi bu hale kim getirdi?”

“Bu ülkeyi bu hale kim getirdi?” diyen Çakıcı, uzun yıllar ülkeyi UBP’nin yönettiğini vurguladı ve “Eğer bu ülkede kaçaklar varsa, bütçe açıkları olduysa hem CTP’nin hem UBP’nin yaptıklarından oldu” şeklinde konuştu.

"UBP eşantiyon"

Çakıcı, hükümet programında yer alan polisin sivilleşmesi mevzusunun yıllardır üzerinde durulan bir konu olduğunun altını çizerek, bunun yasayla düzenlenebileceğini kaydetti.

Özelleştirme isteyen UBP’nin özerkleştirmeleri kabul etmesi üzerinde de duran Çakıcı, bu yapıda hükümetin halka ümit verecek noktadan çok uzakta olduğunu ve hükümetin imaj yakalayarak erken seçim hedefinde olduğun savundu ve UBP’nin hükümette “eşantiyon” olduğunu söyledi.

“Bizim gözümüzde Başbakan Yardımcısı”

UBP’li vekillerin buna itiraz ederek, “Bizim gözümüzde Tahsin Bey Başbakan Yardımcısıdır” demesi üzerine ise, Meclis’te yeniden gülüşmeler yaşandı.

Çakıcı, “Bizim gözümüzde Tahsin Bey’dir Başbakan Yardımcısı dediniz” diyerek, gerçekte ise durumun böyle olmadığını ifade etti ve Meclis’te Başbakan Yardımcısı’nın oturduğu koltukta, Dışişleri Bakanı Emine Çolak’ın oturduğunu, Tahsin Ertuğruloğlu’nun ise onun yanında oturduğunu ve bu düzenin her şeyi açıkladığını söyledi.

Genel Kurulun olağanüstü toplantısında milletvekillerinin konuşmalarının 1 saatle sınırlı olması, tekrar söz istenmesi halinde yarım saatlik süre verilmesi öngörülüyor. Hükümet programıyla ilgili konuşma yapmak üzere ondan fazla milletvekili söz hakkı istedi.

Meclis Genel Kurulu toplantısı, BRT 2 televizyonundan canlı yayınlanıyor.

TAK-Kıbrıs Postası