Meclis heyetinden şehit ailesine ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve beraberindeki heyet, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Töre ve beraberindekiler, Alsancak Mahallesi'ndeki şehidin ailesine yaptığı ziyarette, şehit babası Mustafa Bayram'a başsağlığı diledi.

Heyet, şehit Bayram için dua etti.

Töre, şehit babası Bayram'a KKTC bayrağı ile oğlunun mezarına dökmesi için Kıbrıs Şehitliği'nden getirdiği toprağı verdi.

