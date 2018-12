“Meclis gereken yasaları geçirecek”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay vurguladı: “Meclisin ülkemizin ihtiyaç duyduğu yasaların hayata geçirilmesi için gerekeni yapacağı hususunda halkımızı temin etmek isterim”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs’ta ve dünyanın dört bir köşesinde yaşamakta olan tüm Kıbrıslı Türklerin yeni yılını kutlayarak, 2019’da barış, huzur, sağlık ve başarının yanlarında olmasını temenni etti.

Uluçay yayımladığı yeni yıl mesajında, Kıbrıs Türk halkının geride bıraktığı yılın muhasebesini en iyi şekilde yağacağına ve hatalarından ders çıkarıp daha iyi ve daha güzeli elde etmek için hep birlikte hareket edeceğine inanç belirtti.

Başta Kıbrıs sorununun çözümü olmak üzere 2019 yılında halkı daha iyi günlere taşıyacak gelişmelerin yaşanmasını temenni eden Uluçay, şöyle devam etti:

“2018 yılında özellikle ekonomik zorluklar halkımızın tüm kesimlerine sıkıntılı günler yaşatmıştır. Önümüzdeki yılda ülkemizin refah düzeyinin ve halkımızın alım gücünün artmasını temenni ediyor, hükümetin bu zor günlerin atlatılması için gereken tedbirleri alacağı, muhalefetin ise denetim ve yol gösterici rolüyle en isabetli kararların alınmasına yardımcı olacağını umuyorum. Her koşulda yanımızda olan ve mevcut ekonomik zorlukların aşılması için de desteğini esirgemeyen Türk halkının da yeni yılını kutlar, 2019 yılında Türkiye’nin başta terör ve ekonomik sorunlar olmak üzere tüm sıkıntılarından kurtulmasını içtenlikle dilerim.

Geride bırakmak üzere olduğumuz yıl içerisinde hepimizi derinden etkileyen elim olaylar neticesinde, maalesef, can kayıpları yaşadık. Ailelerine ve halkımıza başsağlığı dilerken, 2018 yılında kaybettiğimiz halkımıza mal olan değerli kişileri ve tüm sevdiklerimizi de saygıyla yad ediyorum. Özellikle can kayıpları yaşanmasına neden olan olayların bir kez daha yaşanmaması için tüm makamlarımızın sorumlulukla hareket ettiğini belirtmek isterim.”

Meclis Başkanı Uluçay, Kıbrıs sorununun çözümü için yeni girişimlerin yapıldığı günler içerisinde olunduğunu da belirterek, “2019’da, geçtiğimiz yıl ve yıllarda tüm çaba, iyi niyet ve kararlılığımıza karşın çözümsüz kalan Kıbrıs sorununun artık nihayete kavuşturulması en büyük temennimdir” dedi.

Uluçay, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için gereken siyasi iradesini sürdürmekte, gerekli teknik çalışmaları yapmakta ve çözüm sonrasına yönelik ortak yaşam vizyonunu canlı tutmakta olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Beklentimiz; sonuç odaklı, takvimlendirilmiş ve her şeyden önemlisi de gereken siyasi vizyonu barındıran yeni bir çözüm çabasının hayata geçirilmesi, kısa sürede sonuçlandırılması ve on yıllardır adamızı ve en başta da Kıbrıs Türk halkını belirsizlik ve öngörülmezlikle mağdur eden mevcut durumun sona erdirilmesidir.

Kıbrıs Rum halkı ile Kıbrıs Ermenileri, Latinleri ve Maronitler’in de yeni yılını kutlar, adamızın, bölgemizin ve Kıbrıs Türk halkının barışa ihtiyacı olduğunu ve ancak birlikte hareket edersek barışın mümkün olacağını bir kez daha belirtmek isterim. Bu vesileyle özellikle hidrokarbon konusunda tek taraflı girişmelerin terk edilmesi ve 2019 yılının bu ve diğer konularda uzlaşma ve işbirliğinin egemen olduğu bir yıl olması temennimi dile getirmek isterim.

Umudum ve inancım, 2019 yılının Kıbrıs Türk halkına daha iyi günler getireceğidir. Bu amaçla, iktidar ve muhalefet partileriyle birlikte halkımızın ortak vicdanı ve kollektif iradesinin vücut bulduğu Cumhuriyet Meclisi’nin ülkemizin ihtiyaç duyduğu yasaların hayata geçirilmesi için gerekeni yapacağı hususunda halkımızı temin etmek isterim.

Tüm halkımızın yeni yılını kutlar, barış, refah ve huzur ve sağlığın bizlerle olmasını dilerim. Yeni yıl hepimize kutlu olsun.”