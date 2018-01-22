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Meclis çatısına çıkan eylemciler gözaltında

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Meclis çatısına çıkan eylemciler gözaltında
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Lefkoşa'da bu sabah gerek Afrika Gazetesi'ne yapılan linç girişimi gerekse Cumhuriyet Meclisi binası üzerine çıkılarak bayrak açılması olaylarıyla ilgili tutuklamalar başladı.

Aldığımız bilgilere göre, Cumhuriyet Meclisi binası çatısına çıkarak bayrak açan iki eylemci akşam saatlerinde polis tarafından göz altına alındı.

Bu arada Afrika Gazetesi'ne yapılan linç girişimi sonrasında akşam saatlerinden destek için gazete önünde toplanan şahıslar sloganlar atıyorlar. Öte yandan bazı ülkücülerin ise toplanarak Afrika Gazetesi önünde protesto eylemi yapacağı bildirildi.

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