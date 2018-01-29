Meclis başkanlık divanı seçimleri haftaya kaldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, 9’uncu dönem ikinci toplantısı bugün yapıldı. Gündemdeki başkanlık divanı seçimleri, hükümet henüz oluşmadığı için ertelendi.

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonrasında oluşan ve 22 Ocak’ta yapılan ilk toplantıda seçimi kazanan milletvekillerinin yemin ederek resmen görevlerine başlamalarının ardından Genel Kurul bugün saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Hüseyin Angolemli başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak bilgiye sunuşlara yer verildi.

Bu bölümde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Anayasa’nın 106’ncı maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu’nu oluşturmak üzere Başbakanlık görevini UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün’e tevdi etmesi milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Başkanlık Divanı seçimleri ise varılan mutabakat doğrultusunda oy birliğiyle bir sonraki birleşime ertelendi.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki birleşimini 5 Şubat Pazartesi günü yapacak.