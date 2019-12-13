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Mec - Sen Başkanı Mahmut Tabur oldu

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Mec - Sen Başkanı Mahmut Tabur oldu

Cumhuriyet Meclisi’nde örgütlü Meclis Çalışanları Sendikası’nın (Mec - Sen)  Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı, Başkanlığa oybirliği ile Mahmut Tabur seçildi.

Mec-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Meclis Kütüphanesi’nde yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Divan Başkanlığı’nı Sibel Yemenicioğlu’nun yaptığı genel kurulda katiplik görevini de Pınar Atakara yerine getirdi. Ardından okunan mali rapor üyelerin oylarına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra başkanlık seçimine gidildi. Seçimde tek aday olan Mahmut Tabur, oybirliği ile Mec - Sen Başkanlığı’na seçildi.

Genel Sekreterlik görevine Zehra Karpazlı’nın seçildiği genel kurulda yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Derya Orkoz, Necat Gökkasap, Cemal Ayrancıoğlu, Hatice Büyükoğlu ve Ali Cingöz.

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