banner107
Hamitköy dört dörtlük
Hamitköy dört dörtlük
153 0
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
49 0
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
37 0
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
33 0
Naylon poşetler artık paralı
Naylon poşetler artık paralı
91 0
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
29 0
Karşıyaka göze geldi
Karşıyaka göze geldi
242 0
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
76 0
banner82

“MEB konusuna karışmaktan vazgeçin”

banner27

TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’nın, Brüksel’de AB’nin Güney Kıbrıs’ta MEB konusuna karışmaktan vazgeçmesini istediği ve Türkiye’nin bu konuda geri adım atmayacağını dile getirdiği belirtildi

banner210
“MEB konusuna karışmaktan vazgeçin”
banner215

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) konusunda “ipleri gerdiği” iddia edildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin, AB’ye yönelik, deniz sınırlarının belirlenmesinde yetkili olmadığı ve sonuç olarak bu konuya karışmaması tavsiyesinde bulunarak, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” konusunda “ipleri gerdiğini” savundu.
Gazete elde ettiğini iddia ettiği bilgilere dayanarak, Türkiye’nin bu tavsiyelerinin, Brüksel’de gerçekleştirilen, Türkiye-AB Ortaklık Komitesi Toplantısı çerçevesinde, TC Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından gündeme getirildiğini ileri sürdü. 
Kaymakcı’nın, Türkiye Milli Güvenlik Konseyi’nin kararıyla, donatılmış bir şekilde Brüksel’e gittiğini ileri süren gazete, Kaymakcı’nın, AB’nin “MEB” konusuna karışmaktan vazgeçmesini ve Türkiye’nin bu konuda geri adım atmayacağını dile getirdiğini savundu.
Gazete, Avrupa Komisyonu’nun, Türk tezlerine verdiği yanıtı da ifşa etti. Gazete, bu yanıtın yazılı olarak da Ankara’ya sunulduğunu belirtti. 
Sözlü yanıtın Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Yardımcısı Maciej Popowski tarafından okunduğunu belirten gazete; burada, AB üyesi ülkelerin egemenlik hakları ve bunlara saygı duyulması gerektiğinin anımsatıldığını yazdı.
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.