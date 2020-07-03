Maydanozlarda tavsiye dışı koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, 26 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi açıklamasına göre, ithal ürünlerden 32 numuneden 31 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Erkan Gök’e ait kiraz firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerden 23 numuneden 21 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.
Gaziveren sakinlerinden Ahmet Çetin ve Ayşe Akcan’a ait maydanozlarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.
3 Temmuz 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 M.Hacı Ali İşl. İthal Soya Küspesi Temiz
2 Henege Tarım İthal Soya Küspesi Temiz
3 Nej Grain Ltd. İthal Soya Küspesi Temiz
4 Selgün Tic. İthal Kiraz Temiz
5 Selgün Tic. İthal Kayısı Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kiraz Temiz
11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
12 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz
14 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz
15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm Sarı Temiz
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm Siyah Temiz
21 Halil Kasap Paz. İthal Üzüm Beyaz Temiz
22 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Temiz
23 Halil Kasap Paz. İthal Kiraz Temiz
24 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
25 Meraltan Ltd. İthal Kiraz Temiz
26 Köşe Tic. Ltd İthal Kiraz Temiz
27 Köşe Tic. Ltd İthal Kayısı Temiz
28 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
29 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
30 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
31 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Temiz
32 Erkan Gök İthal Kiraz Menşeine İade
33 Kadir Tatlıpayam Gaziveren Bamya Temiz
34 Vehbi Yıldız Mağusa Domates Temiz
35 Osman Yıldız Mağusa Domates Temiz
36 Cengiz Mendeli Mağusa Kabak Temiz
37 Cengiz Mendeli Mağusa Roka Temiz
38 Sinan İster Mağusa Patlıcan Temiz
39 Hüseyin Kocabaşoğlu Yıldırım Böğrülce Temiz
40 Cahit Vudalı Yıldırım Kavun Temiz
41 Hüseyin Can Yıldırım Böğrülce Temiz
42 Ayten Kurbancı Yayla Böğrülce Temiz
43 Elmas Özerman Akçay Molehiya Temiz
44 Ulus Kızılyürek Akçay Fasulye Temiz
45 Önder Zaim Bostancı Molehiya Temiz
46 Rüstem Portakalcı Bostancı Molehiya Temiz
47 Ahmet Çetin Gaziveren Dolmalık Biber Temiz
48 Ayşe Akcan Gaziveren Dolmalık Biber Temiz
49 Ahmet Çetin Gaziveren Maydanoz İmha
50 Hasan Tabak Doğancı Molehiya Temiz
51 Hüsnü Kızılgök Doğancı Ayşe Kadın Fasülye Temiz
52 Mehmet Dolmacı Lapta Marul Temiz
53 Hasan Benli Yeşiltepe Semizotu Temiz
54 Caner Safel Alsancak Dolmalık Biber Temiz
55 Ayşe Akcan Gaziveren Maydanoz İmha