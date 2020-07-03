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Maydanozlarda tavsiye dışı koruma ürünü tespit edildi

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Maydanozlarda tavsiye dışı koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, 26 Haziran- 2 Temmuz  tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Tarım Dairesi açıklamasına göre, ithal ürünlerden 32 numuneden 31 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Erkan Gök’e ait kiraz firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden 23 numuneden 21 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Gaziveren sakinlerinden Ahmet Çetin ve Ayşe Akcan’a ait maydanozlarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

3 Temmuz 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:   

            İsim     Yerli/ithal        Ürün    Analiz Sonucu

1          M.Hacı Ali İşl. İthal     Soya Küspesi   Temiz 

2          Henege Tarım  İthal     Soya Küspesi   Temiz 

3          Nej Grain Ltd.  İthal     Soya Küspesi   Temiz 

4          Selgün Tic.       İthal     Kiraz   Temiz 

5          Selgün Tic.       İthal     Kayısı  Temiz 

6          SVS Tic. Ltd.   İthal     Kiraz   Temiz 

7          SVS Tic. Ltd.   İthal     Kayısı  Temiz 

8          SVS Tic. Ltd.   İthal     Elma Stk          Temiz 

9          SVS Tic. Ltd.   İthal     Çeri Domates   Temiz 

10        Nuri Ersoy Ltd. İthal     Kiraz   Temiz 

11        Nuri Ersoy Ltd. İthal     Beyaz Üzüm    Temiz 

12        Nuri Ersoy Ltd. İthal     Siyah Üzüm     Temiz 

13        Nuri Ersoy Ltd. İthal     Kayısı  Temiz 

14        Nuri Ersoy Ltd. İthal     Elma Granny Smith     Temiz 

15        Onbaşı İşl. Ltd. İthal     Kayısı  Temiz 

16        Onbaşı İşl. Ltd. İthal     Kiraz   Temiz 

17        Onbaşı İşl. Ltd. İthal     Elma Granny Smith     Temiz 

18        Onbaşı İşl. Ltd. İthal     Elma Stk          Temiz 

19        Onbaşı İşl. Ltd. İthal     Üzüm Sarı       Temiz 

20        Onbaşı İşl. Ltd. İthal     Üzüm Siyah     Temiz 

21        Halil Kasap Paz.          İthal     Üzüm Beyaz    Temiz 

22        Halil Kasap Paz.          İthal     Kayısı  Temiz 

23        Halil Kasap Paz.          İthal     Kiraz   Temiz 

24        Halil Kasap Paz.          İthal     Çeri Domates   Temiz 

25        Meraltan Ltd.   İthal     Kiraz   Temiz 

26        Köşe Tic. Ltd   İthal     Kiraz   Temiz 

27        Köşe Tic. Ltd   İthal     Kayısı  Temiz 

28        SVS Tic. Ltd.   İthal     Şeftali  Temiz 

29        SVS Tic. Ltd.   İthal     Kayısı  Temiz 

30        SVS Tic. Ltd.   İthal     Kiraz   Temiz 

31        SVS Tic. Ltd.   İthal     Armut  Temiz 

32        Erkan Gök       İthal     Kiraz   Menşeine İade

33        Kadir Tatlıpayam         Gaziveren        Bamya Temiz 

34        Vehbi Yıldız    Mağusa Domates          Temiz 

35        Osman Yıldız   Mağusa Domates          Temiz 

36        Cengiz Mendeli Mağusa Kabak  Temiz 

37        Cengiz Mendeli Mağusa Roka    Temiz 

38        Sinan İster        Mağusa Patlıcan           Temiz 

39        Hüseyin Kocabaşoğlu   Yıldırım           Böğrülce          Temiz 

40        Cahit Vudalı    Yıldırım           Kavun Temiz 

41        Hüseyin Can    Yıldırım           Böğrülce          Temiz 

42        Ayten Kurbancı Yayla   Böğrülce          Temiz 

43        Elmas Özerman Akçay  Molehiya         Temiz 

44        Ulus Kızılyürek Akçay  Fasulye Temiz 

45        Önder  Zaim    Bostancı          Molehiya         Temiz 

46        Rüstem Portakalcı        Bostancı          Molehiya         Temiz 

47        Ahmet Çetin    Gaziveren        Dolmalık Biber Temiz 

48        Ayşe Akcan     Gaziveren        Dolmalık Biber Temiz 

49        Ahmet Çetin    Gaziveren        Maydanoz       İmha   

50        Hasan Tabak    Doğancı           Molehiya         Temiz 

51        Hüsnü Kızılgök Doğancı           Ayşe Kadın Fasülye     Temiz 

52        Mehmet Dolmacı         Lapta   Marul   Temiz 

53        Hasan Benli     Yeşiltepe         Semizotu         Temiz 

54        Caner Safel      Alsancak         Dolmalık Biber Temiz 

55        Ayşe Akcan     Gaziveren        Maydanoz       İmha   

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