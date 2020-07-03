Maydanozlarda tavsiye dışı koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, 26 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi açıklamasına göre, ithal ürünlerden 32 numuneden 31 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Erkan Gök’e ait kiraz firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden 23 numuneden 21 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Gaziveren sakinlerinden Ahmet Çetin ve Ayşe Akcan’a ait maydanozlarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

3 Temmuz 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 M.Hacı Ali İşl. İthal Soya Küspesi Temiz

2 Henege Tarım İthal Soya Küspesi Temiz

3 Nej Grain Ltd. İthal Soya Küspesi Temiz

4 Selgün Tic. İthal Kiraz Temiz

5 Selgün Tic. İthal Kayısı Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kiraz Temiz

11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

12 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz

14 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm Sarı Temiz

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm Siyah Temiz

21 Halil Kasap Paz. İthal Üzüm Beyaz Temiz

22 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Temiz

23 Halil Kasap Paz. İthal Kiraz Temiz

24 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz

25 Meraltan Ltd. İthal Kiraz Temiz

26 Köşe Tic. Ltd İthal Kiraz Temiz

27 Köşe Tic. Ltd İthal Kayısı Temiz

28 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

29 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

30 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

31 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Temiz

32 Erkan Gök İthal Kiraz Menşeine İade

33 Kadir Tatlıpayam Gaziveren Bamya Temiz

34 Vehbi Yıldız Mağusa Domates Temiz

35 Osman Yıldız Mağusa Domates Temiz

36 Cengiz Mendeli Mağusa Kabak Temiz

37 Cengiz Mendeli Mağusa Roka Temiz

38 Sinan İster Mağusa Patlıcan Temiz

39 Hüseyin Kocabaşoğlu Yıldırım Böğrülce Temiz

40 Cahit Vudalı Yıldırım Kavun Temiz

41 Hüseyin Can Yıldırım Böğrülce Temiz

42 Ayten Kurbancı Yayla Böğrülce Temiz

43 Elmas Özerman Akçay Molehiya Temiz

44 Ulus Kızılyürek Akçay Fasulye Temiz

45 Önder Zaim Bostancı Molehiya Temiz

46 Rüstem Portakalcı Bostancı Molehiya Temiz

47 Ahmet Çetin Gaziveren Dolmalık Biber Temiz

48 Ayşe Akcan Gaziveren Dolmalık Biber Temiz

49 Ahmet Çetin Gaziveren Maydanoz İmha

50 Hasan Tabak Doğancı Molehiya Temiz

51 Hüsnü Kızılgök Doğancı Ayşe Kadın Fasülye Temiz

52 Mehmet Dolmacı Lapta Marul Temiz

53 Hasan Benli Yeşiltepe Semizotu Temiz

54 Caner Safel Alsancak Dolmalık Biber Temiz

55 Ayşe Akcan Gaziveren Maydanoz İmha