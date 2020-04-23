Maskesiz çıkmak artık yasak

Bakanlar Kurulu, yarından itibaren maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı

Bakanlar Kurulu, cuma gününden itibaren maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantıda alınan kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, bakanlar kurulunun maske kullanımıyla ilgili yeni kararlar ürettiğini ifade ederek, sokağa çıkma yasağına ek olarak cuma gününden itibaren sokağa sadece maske ile çıkılması kararı aldıklarını söyledi.

Süpermarket kasap eczane banka ve benzeri yerlere izinli çıkanların artık maske takmak zorunda olacaklarını ifade eden Özersay, herkesin buna uyması gerektiğini kaydetti.

RAMAZANDA TOPLU İBADET, TOPLU İFTAR VE SAHUR PROGRAMI YAPILAMAYACAK

Özersay, ramazan ayı çerçevesinde vatandaşların toplu bir araya gelmelerine vesile olacak iftar yemeği gibi toplantılara izin verilmeyeceğini, toplu ibadetlerin de yapılamayacağını ifade ederek, bireylerin ibadetlerini evlerinde yapacağını söyledi.

DENİZ YOLUYLA ULAŞIM

27 Nisan’a kadar devam edecek deniz yolu ile KKTC’ye geleceklerle yönelik alınan kararların 30 Nisan’a uzatıldığını ifade eden Özersay, 30 Nisan’a kadar istisnalar hariç ülkeye yolcu alınmayacağını kaydetti. Bu istisnalar, sağlık Kurulu onayıyla tedavi için yurtdışına gidenler ve yakınları ile cenaze için yurdışına gidenler olarak belirtildi. Bu kişilerin de denizyoluyla geldikten sonra 14 gün karantinaya tabi olacakları bildirildi.

ASKERLİK YASASI VE BEDELLİ İÇİN KOMİTE

Özersay, dünkü toplantıya Güvenlik Kuvvetleri Komutanının da katıldığını ve askeri birliklerdeki önlemlerle askerlik yasasını değerlendirdiklerini ve bu konuda ne gibi değişiklikler yapılabileceğini görüşmek üzere bir komite kurulmasına karar verdiklerini ifade ederek, komitenin ilk toplantısını cuma günü yapacağını ve olası değişikliklerin bakanlar kuruluna sunacağını söyledi.

Bedelli askerlik konusunu da görüştüklerini ve bu konuda yaşanan sıkıntıları değerlendirdiklerini ifade eden Özersay, bu konuda tarihlerde bazı esneklikler sağlayacak kararlar aldıklarını ve bunların resmi gazetede yayınlanacağını kaydetti.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

Özersay, hali hazırda işsizlik ödeneği alan vatandaşların durumunu da bugün görüştüklerini ve bu ödeneğin aynı şekilde devam edeceğini ancak salgın dönemi ile sınırlı olmak üzere sadece geçici olarak bu dönemde işsizlik ödeneğinin bin 500 TL’lik katkı ile eşitleneceğini ve bu konuda Çalışma bakanlığının yapacağı çalışmayı kendileriyle paylaşacağını söyledi.

SEKTÖRLERİN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMA

Kudret Özersay, hangi sektörlerin hangi şartlar yerine getirilerek açılabileceğinin de ele alındığını ifade ederek, sağlık çalışma ve ekonomi bakanlıklarının cuma günü bir toplantı daha yapacağını ve hangi sektörlerin mayıs başından önce olmadan hangi şartlarla açılabileceğinin değerlendirileceğini kaydetti.

TESTLER ARTACAK

Özersay, sağlık bakanlığının bu tarihin ne olabileceğini kendileriyle paylaştığını, ayrıca test kapasitesinin konuşulduğunu ifade ederek, test sayısının daha da artırılacağını belirtti.

Solunum cihazları sayısındaki son durum ve artırılması ile ilgili konuların da ele alındığını ifade eden Özersay, özellikle riskin yüksek olduğu kesimlerde, belediyelerde polis sağlık eczane vergi dairesi ve benzeri kamu kurum kuruluşlarında hızla testlerin artırılacağını kaydetti.

Özersay, bu çalışmalarla birlikte hangi sektörlerin ne zaman açılacağının değerlendirileceğini ve kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI AB FİNANSMANIYLA HİZMET ALIMI YAPACAK

Bakanlar kurulunun dünkü toplantısında, Sağlık Bakanlığı ile tabipler birliği arasında imzalanan bir protokolü de onayladığını ifade eden Özersay, buna göre AB’nin sağlayacağı katkı ile sağlık bakanlığının 3 ayı geçmeyecek şekilde temmuz ayı ortasına kadar devam edecek şekilde sağlık alanında doktor ve diğer sağlık çalışanlarından yaklaşık 20-25 kişi olmak üzere özel serbest bağımsız çalışanlar arasından tabipler ile diğer sağlık çalışanlarından sözleşmeli olarak hizmet alımı yapacağını, AB’nin ise bunu finansal olarak destekleyeceğini vurguladı.