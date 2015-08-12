Masada 'taviz' vermişler

“Federal devletin evrimi, yetki paylaşımı-dönüşümlü Başkanlık, mülkiyet, çözümün AB’ye uyumu ve garantiler” konuları, Rum tarafının önünde aşması gereken “kayalık”...

“Federal devletin evrimi, yetki paylaşımı-dönüşümlü Başkanlık, mülkiyet, çözümün AB’ye uyumu ve garantiler” konuları, Rum tarafının önünde aşması gereken “kayalık” olarak nitelendi

Rum tarafının, herhangi bir karşılık almadan Türk tarafının önceliklerini kabul ettiği iddia edilerek, şu anda önünde aşması gereken “5 kayalık bulunduğu” öne sürüldü.

Simerini, “Çözüm İçin Mimari Tavizler” başlığıyla manşetten duyurduğu haberinde, müzakerecilerin iyi niyeti ve esnekliğiyle ilgili açıklamalara rağmen Rum tarafının önünde, “Federal devletin evrimi, yetki paylaşımı-dönüşümlü Başkanlık, mülkiyet, çözümün AB’ye uyumu ve garantiler” gibi aşması gereken “kayalık” bulunduğunu yazdı.

Rum tarafının, Türk tarafının bütün önceliklerini kabul etmesi ve ‘alanlarla nüfusun’ tescil edilmesiyle iki bölgeliliğin anayasal tescili önceliğine karşı aciz göründüğünü savunan gazete, şu görüşleri yazdı:

“Bizim tarafın diğer bir müzakere hatası da ‘yerleşikler’ konusunun, diyaloğun sonuna havale edilmesidir. Yerleşiklerin gerçek sayısını bilmediği ve Türk tarafının hiçbirinin Kıbrıs’tan gitmeyeceğini söylediği için Rum tarafının aczi daha da şiddetleniyor. Bu aczin sonucunda, olası bir çözümün uygulanması zamanı geldiğinde Kıbrıs Rum toplumu azınlığa düşecek.

Bütün bu parametreler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığını, hukuki ve siyasi temelini sürdürülebilirliği peşinen sorunlu olan, şüpheli bir anayasal oluşuma tahsise teşvik edici, tehlikeli bir çıkmaz formülünü oluşturuyor.

Bu nokta itibarıyla devletten toplum olmaya giden yol çok kısadır. Parametrelerinin işleyemez olduğu şimdiden görünen çözümün muhtemel çökmesinin getireceği çok daha acı bir çıkmazla daha karşılaşılabilir. O zaman da o meşhur ekonomik faydalar kurtuluşa mihenk taşı olamayacak.”