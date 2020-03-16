Marketlere hücum edildi

Hükümetin önceki gün gece yarısı aldığı bazı kararlar sonrasında vatandaşlar dün sabahtan itibaren panik halinde alış veriş için adeta maketlere hücum ettiler.

Özellikle büyük süpermarketlerde çok fazla yoğunluk olduğu dikkatlerden kaçmadı. Uzmanların ve doktorların kalabalık ortamlardan uzak durun uyarılarına rağmen dün gün boyunca vatandaşlar özellikle büyük süpermarketlerde alış-veriş yaptı.

