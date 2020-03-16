banner411
banner69
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
12 0
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
14 0
 
Sessiz derbide gol sesi de yok
Sessiz derbide gol sesi de yok
17 0
Cezaevi önünde çıkan olaylara polisten tutuklama
Cezaevi önünde çıkan olaylara polisten tutuklama
281 0
“Çiçekçilik ayrı bir sanattır”
“Çiçekçilik ayrı bir sanattır”
39 0
Saadet Alas yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı
Saadet Alas yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı
184 0
Kentlerde sokaklar boşaldı
Kentlerde sokaklar boşaldı
113 0
banner374

Marketlere hücum edildi

banner27

Hükümetin önceki gün gece yarısı aldığı bazı kararlar sonrasında vatandaşlar dün sabahtan itibaren panik halinde alış veriş için adeta maketlere hücum ettiler.

Marketlere hücum edildi

Özellikle büyük süpermarketlerde çok fazla yoğunluk olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Uzmanların ve doktorların kalabalık ortamlardan uzak durun uyarılarına rağmen dün gün boyunca vatandaşlar özellikle büyük süpermarketlerde alış-veriş yaptı.


banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.