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Marketlerden çağrı: “Çocuklarınızı getirmeyin”

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Marketler Birliği, marketlere gelen vatandaşların yanlarında küçük çocuklarını getirmemelerini rica etti

Marketlerden çağrı: “Çocuklarınızı getirmeyin”

Marketler Birliği, Bakanlar Kurulu’nun tüm marketlerin akşam saat 20.00'de kapanmasını öngören ve saat 21.00'den sabah 06.00'ya kadar tam sokağa çıkma yasağı getirilmesini de içeren kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Marketler Birliği yaptığı açıklamada, kararların, dünyayı olumsuz şekilde etkileyen yeni tip koronavirüs salgını tehlikesine karşı, halkın ve market çalışanlarının korunmasına yönelik çalışmalara büyük katkısı olacağını ifade etti.

Halka marketlere temel ihtiyaçlarını karşılamak için gelmeleri ve marketlere gelirken yanlarında küçük çocukları ile ebeveynlerini getirmemeleri yönünde çağrı yapan Marketler Birliği, halkın Marketlerde bulundukları süre içerisinde sosyal mesafeyi korumaya da özel olarak dikkat etmesini istedi.

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