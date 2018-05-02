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Marketlerde 1 Mayıs izdihamı

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1 Mayıs nedeniyle tüm büyük süpermarketlerin saat 11.00’de kapatılacağı açıklanınca dün sabahtan itibaren marketlerde adeta izdiham yaşandı. Tıka basa dolan marketlerde ekmek, pide ve süt ürünlerinin rafları kısa sürede boşaldı

Marketlerde 1 Mayıs izdihamı
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1 Mayıs nedeniyle dün ülke genelindeki tüm büyük süpermarketlerin saat 11.00’den itibaren kapanacağının açıklanmasıyla birlikte dün sabahtan itibaren marketlerde büyük yoğunluk vardı.

Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren akın ettiği süpermarketlerde adeta izdiham yarattı.

Tıka basa dolan süpermarketlerde adım atacak yer kalmadı.

Marketlerde özellikle ekmek, pide, süt ürünleri ve meşrubat gibi malzemelerin neredeyse tamamı satın alındı, raflar boş kaldı.

Saat 10.00 olmadan birçok markette ekmek ve pideler tamamen tükendi.

Vatandaşlar aldıkları ürünleri ödemek için kasalar önünde uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı.

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