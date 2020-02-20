Marketler Güney’e göre yüzde 34 daha ucuz

Marketler Birliği’nin piyasa araştırmasına göre, Kuzey’deki marketlerde satılan ürünler, Güney’e göre yüzde 34 daha ucuz. Birliğe göre aynı işlevde, aynı ağırlıktaki ürünlerin toplamı KKTC’de 300 TL, Güney’de ise 68.29 Euro (450 TL)

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu, Kuzey Kıbrıs’taki marketlerde satılan ürünlerin, Güney Kıbrıs’a göre yüzde 34 daha ucuz olduğunu söyledi.

Nalcıoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde; işlevleri aynı temel gıda ve tüketim malzemelerinden seçilen tüketimi fazla market ürünlerinde yapılan karşılaştırmada; aynı işlevde, aynı gramaj veya ağırlıktaki ürünlerin toplamının KKTC’de 300 TL, Güney Kıbrıs’ta ise 68.29 Euro, yani bugünkü kur ile yaklaşık 450 TL tutuğunu kaydetti.

Marketler Birliği, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs marketlerinde satılan aynı nitelik, kalite ve gramajdaki temel tüketim mallarının fiyatlarını araştırarak, rakamları düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Toplantıda ilk sözü alan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Koordinatörü Hürrem Tulga, sınır kapılarının açılması ve karşılıklı geçişlerin başlamasıyla Kuzey Kıbrıs’ın hiçbir eksikliğinin olmadığının görüldüğüne dikkat çekti.

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu da, bir süredir devam eden KKTC ve Güney Kıbrıs’taki marketlerin fiyatları konusundaki tartışmalar üzerine, birlik olarak benzer temel tüketim ürünlerinden seçim yaparak bir piyasa araştırması yaptıklarını söyledi. Nalcıoğlu, bu araştırmanın aynı ölçekte kampanya sürdüren ve fiyatları en düşük marketler arasında yapıldığına işaret etti.

Nalcıoğlu, araştırmada Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde; işlevleri aynı temel gıda ve tüketim malzemelerinden seçilen tüketimi fazla market ürününde yapılan karşılaştırmada; aynı işlevde, aynı gramaj veya ağırlıktaki ürünlerin toplamının KKTC’de 300 TL, Güney Kıbrıs’ta ise 68.29 Euro, yani bugünkü kur ile yaklaşık 450 TL tutuğunu kaydetti.

Buna göre Kuzey Kıbrıs’ın, Güney Kıbrıs’a göre yüzde 34 daha ucuz olduğunu vurgulayan Nalcıoğlu, bu ucuzluğun yüzde 10’unun hükümetin KDV’de sağladığı düşüşten, yüzde 20 civarının ise KKTC’deki perakende sektöründeki rekabetin Güney’e göre daha fazla olmasından kaynaklandığını düşündüklerine işaret etti.

Nalcıoğlu, KKTC’deki pahalı ürünlerin ise, genellikle ithal ürünlerden kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ise bir dönem Kuzey Kıbrıs’tan alışveriş yapan Kıbrıslı Rum sayısı çok azken şimdi bu sayıda ciddi artış olduğunu söyledi.

Mutfak, genel tüketim ürünleri, temizlik malzemeleri gibi birçok ürünün fiyatının Kuzey’de cazip hale geldiğine işaret eden Sucuoğlu, Kıbrıslı Rumlar tarafından Kuzey Kıbrıs’taki marketlerin yanı sıra, restoranların da ciddi oranda talep gördüğünü kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise özellikle son bir-bir buçuk yıldır Kıbrıslı Rumların, Kuzey Kıbrıs’taki marketlere ciddi bir talebi olduğuna işaret ederek, bunun hem ekonomiyi canlandırdığını, hem de KKTC ekonomisini ileriye taşıdığını söyledi.