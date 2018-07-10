Mardo Dondurmaları'ndan Kemal Saraçoğlu Vakfı’na anlamlı katkı

Mardo İşletmeleri Ltd’in “30. Yılımıza Özel Hedefimiz 30,000 Top Dondurma” projesinden elde edilen bağış, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nı ziyaret eden Mardo İşletmeleri Ltd. Direktörü Orhan Ağıt ve Mardo Dondurmaları Projeler Müdürü Özlem Ağıt, bağışlarını Vakıf koordinatörü Övgü İnce’ye teslim etti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf koordinatörü Övgü İnce, Mardo yetkililerine, sözkonusu sosyal sorumluk projesini Kemal Saraçoğlu Vakfı ile hayata geçirdikleri için, plaket takdim ederek, teşekkür etti.