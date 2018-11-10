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Maratona 6 bine yakın başvuru

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Yarın gerçekleştirilecek Lefkoşa Maratonu’na dün itibarıyla 5 bin 780 kişi kayıt yaptırdı

Maratona 6 bine yakın başvuru
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“Lefkoşa Türkcell’le Koşuyor” ismi altında Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)  tarafından düzenlenen Lefkoşa Maratonu’na dün itibarıyla 5 bin 780 kişi kayıt yaptırdı.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret ederek maratona katılım numarasını takdim etti.
LTB tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek koşulardan, 4 kilometre mesafeli koşu için başvuru pazar 10.00’a kadar; 10 ile 21 kilometre mesafeli koşular için ise başvuru bugün 17:00’ye kadar kabul edilecek.
Koşulardan elde edilecek tüm gelir ihtiyaçlı bireylere yemek sağlayan LTB Paylaşım Mutfağı’na bağışlanacak.
Büyük Han’da bugün saat 13.00’de karbonhidrat yüklemesi amacı ile makarna ikram edilecek.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği de Lefkoşa Türkcell’le Koşuyor etkinliğine destek olacağını açıkladı

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