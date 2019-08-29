“Maraş parça parça açılacak”

Başbakan Tatar, Maraş’ın bir günde değil, parça parça açılmasıyla KKTC’nin daha da güçleneceğini ve bölgenin turizm ve ekonomiye katkısının daha da artacağını vurguladı

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü kabulü sırasında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile önemli alanlarda işbirliği yapılması veya sıkıntıların aşılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getiren Tatar, bu tür temaslarla yapılan bilgi alışverişinin mutlaka yararı olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığı’nın engin tecrübelerinden faydalanmanın önemine vurgu yapan Tatar, paylaşılması gereken bazı bilgiler olabileceğini ve bunların teknik uzmanlar ve bürokratlar tarafından değerlendirilerek, ilişkilerin daha uyumlu ileriye götürülmesi çalışması içerisinde olmanın kendilerine mutluluk verdiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son yıllardaki atılımlarının yanı sıra uluslararası ilişkilerinin kendilerini gururlandırdığını dile getiren Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü Rusya ziyaretini yakından takip ettiklerini ve çok önemli gelişmeler olduğunu da gördüklerini belirtti.

Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin her geçen gün daha büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Tatar, uluslararası görüşmeler bağlamında bir takım meselelerin gündeme geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin sondaj faaliyetlerinin uluslararası hukuk temelinde sürdürülmekte olduğunu ve KKTC’nin de bütün bu çalışmalar içerisinde rolü olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ta iki eşit halkın olduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşmasında bütün bunların yer aldığını kaydeden Tatar, uluslararası hukuk temelinde Kıbrıs Türklerinin haklarını kimsenin göz ardı edemeyeceğini dile getirdi. Tatar, KKTC’nin Türkiye ile yaptığı anlaşmaların, ruhsatlandırma faaliyetlerinin, bölgedeki sondaj faaliyetlerinin ve diğer çalışmaların hukuk temelinde olduğunu kaydetti.

Uluslararası hukuk temelinde Kıbrıslı Türklerin kendi hakları olduğuna vurgu yapan Tatar, “Bizi her türlü destekleyen ve bugünlere gelmemizde büyük fedakârlıkları bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü ilişki içerisinde olacağız. Gerek doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle, gerek bundan sonra yapılacak anlaşmalarla ilişkilerimizi daha da yoğunlaştırmaktan mutluyum. Hem Kıbrıs Türk halkının, hem da Türkiye Cumhuriyeti’nin hak, çıkar ve menfaatlerini hep birlikte koruyarak, uluslararası hukuk temelinde bütün bu çalışmaları yürütmekten mutluluk duyarım” şeklinde konuştu.

Maraş konusuna da değinen Tatar, hükümetin Maraş konusundaki açılımıyla ezber bozduğunu söyledi.

Maraş’ın Gazimağusa’nın bir uzantısı olduğunu, KKTC sınırları içerisinde yer aldığını ve GKK tarafından korunmakta olduğunu kaydeden Tatar, “Eskiden alınmış birtakım Birleşmiş Milletler kararları olabilir ama uluslararası hukuk temelinde ve 45 yılda sonra bir anlaşma umudu olmadığı açısından bakıldığında, Maraş’ın kapalı kalmasında hiçbir hayır yoktur” şeklinde konuştu.

Maraş’ta mülk sahipleri olduğunu ve en iddialı mülk sahibinin Vakıflar İdaresi olduğunu dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

“Bütün belgeler, bütün arşivler hepsi taranmıştır. Hem buradaki, hem de Türkiye’deki arşivler 1571 yılına kadar taranmıştır. Bunlar bize sunulmuştur. Çok iddialı haklar sözkonusu. Bütün bunlar belgelendi. Bu saatten sonra bizim düşüncemiz buranın bizim yönetimimizde açılmasıdır. Vakıflar İdaresi de dahil olmak üzere, eski hak sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmaları, uluslararası hukuk temelinde hak arayışına girmesi, mülklerin iade edilmesi ve oranın kazandırılması gerekir”

Maraş’ın bir günde değil de, parça parça açılmasıyla KKTC’nin daha da güçleneceğini ve bölgenin turizm ve ekonomiye katkısının daha da artacağını kaydeden Tatar, Maraş’ın açılmasını Doğu Akdeniz’de proaktif siyasetin gereği bir adım olacağını kaydetti.