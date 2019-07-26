Maraş mercek altında

1974'ten beri kapalı olan ve "hayalet şehir" olarak bilinen Maraş için çalışmalar resmen başladı. 45 yıl aradan sonra geniş bir heyet dün ilk kez kapalı Maraş'a girdi ve inceleme yapmaya başladı

45 yıl sonra Maraş’ta inceleme

1974'ten beri kapalı olan ve "hayalet şehir" olarak bilinen Maraş için çalışmalar resmen başladı. 45 yıl aradan sonra geniş bir heyet dün ilk kez kapalı Maraş'a girdi ve inceleme yapmaya başladı

Kapalı Maraş Envanter Komisyonu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın öncülüğünde ilk saha çalışmasını yaptı.

Komisyon üyeleriyle birlikte dün Kapalı Maraş’ı ziyaret eden Özersay, gelişmeyi, sosyal medya hesabından duyurdu.

“Bu sabahtan (dün sabah) itibaren Kapalı Maraş Envanter Komisyonu bölgeye girerek saha çalışmasına başlamış durumdadır” diyen Özersay, 45 yıl aradan sonra bu denli geniş bir heyet ilk kez kapalı Maraş'ta inceleme ve çalışma yapmaya başladığına dikkat çekti.

Özersay, “Masa başı çalışmalarımıza paralel olarak arazide incelemelerimizi önümüzdeki günlerde farklı kurumlarından ekibe eklenecek uzman arkadaşlarımızın da desteği ile teknik komite düzeyinde de sürdüreceğiz. Hükümet olarak Kapalı Maraş konusunda laf olsun diye bir karar almadığımızı, aldığımız karar doğrultusunda çalışmalarımızı ciddiyetle sürdüreceğimizi ve statükonun sembolü haline dönüşen bu bölgeye dair açılımları hayata geçirmeye kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum.” ifadesini kullandı.

“Burası hem Mağusa, hem Maraş hem de genel anlamda Kıbrıs için yeni bir soluk olabilir, olmalıdır da” diyen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kavurucu sıcağa, güneşe rağmen çalışmalara katılan başta Komisyon üyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öte yandan Özersay, Maraş bölgesine girmeden önce NTV canlı yayınına katılarak yapılacakları aktardı.

Özersay'ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Envarter komisyonuyla ile bu konulardan anlayan isimlerle burada inceleme yapacağız. KKTC olarak bir adam atmadan önce verilere, bu binaların mülkiyet durumuna kapalı Maraş'ın eski sahibi olan Kıbrıslı Rumların durumuna bakmak gerekiyor. Bu arada önemli olan şey bireylerin ve vakıflar idaresinin mülkiyete dair haklarına halel gelmeksizin bu envanter çalışmasını yapacağımız yönünde karar almıştık. Şimdi uygulamaya koyuyoruz. Arazide yavaş yavaş bu binaların durumunun ne olduğu, kentin alt yapısının durumunun ne olduğu konut maksatlı olanların durumu açısından bir inceleme yapacağız. Bu inceleme tamamlandıktan sonra da kapalı Maraş'ın ne şekilde gerçek hayatın parçası haline getirileceğine karar vereceğiz. Durağanlığın kapalı Maraş'ın bu şekilde kalmasını kabul etmiyoruz."

Her durumda buranın askeri bölge olarak kalması ve buradaki mallara hakkı bulunan insanların burayla hiçbir bağının olmaması gibi bir yaklaşım sürdürülemez. Burasını sivil hayatın parçası haline getirecek adımlar atmayı düşünüyoruz. Bir defa da mı olur kademeli mi olur çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak buna karar vereceğiz. Bugünkü durumu devam ettirmeyeceğiz."

"Bunun bir defada topluca hemen hayata geçmesi çok gerçekçi görünmediği için belki kademeli bir yaklaşım ortaya konulur. Ama her durumda bugünkü yapı devam ettirilemez. Biz KKTC hükümeti olarak bu yapıyı kırma ve bu statükonun devamına müsade etmeme kararlılığındayız."