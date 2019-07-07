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“Maraş'ın açılması olasılık dışı değil”

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Özersay, “Maraş'ın artık bir askeri bölge olmaktan çıkıp, sivil bir bölgeye dönüşmesi, orada yaşamın yeniden tesis edilmesi yönünde hükümet olarak birtakım adımlar atmayı düşünüyoruz” dedi

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“Maraş'ın açılması olasılık dışı değil”
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1974'ten beri kapalı olan Maraş'ın açılmasıyla ilgili tartışmalara da açıklık getirdi ve "Yakın gelecekte Maraş'ın açılması olasılık dışı değildir." dedi.

Özersay, KKTC hükümeti olarak Maraş'ta envanter çalışması yapılması yönünde karar aldıklarını anımsatarak, öncelikle bölgedeki mülklerin kime ait olduğu, bu mülklerin, otellerin, evlerin ve altyapının son durumunu tespit etmek istediklerini aktardı.

Kapalı Maraş konusunda hükümet ortaklarıyla görüş birliği içinde olduklarını belirten Özersay, hangi modelin kullanılacağının yapılacak envanter çalışmasının verilerine göre ortaya çıkacağını ifade etti.

Özersay, envanter çalışmasının önümüzdeki aylarda tamamlanacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun tespitini yaptıktan sonra, bu veriler ışığında doğru ve uygulanabilir bir politikanın ne olduğuna o gün karar vereceğiz. Bu, evet kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılması noktasına da varabilir. Eldeki rakamlara baktığımız zaman, aslında 'iyisi mi hiçbir şey yapmamak doğru olur çünkü bu bizi bir yere götürmez' sonucuna da varılabilir. Ama çıkacak olan veriler çerçevesinde eğer mümkünse biz eski sakinlerinin, vakıflar idaresinin mülkiyet haklarına halel getirmeyecek bir model ile kapalı Maraş'ın artık bir askeri bölge olmaktan çıkıp, sivil bir bölgeye dönüşmesi, orada yaşamın yeniden tesis edilmesi yönünde hükümet olarak birtakım adımlar atmayı düşünüyoruz."

Özersay, Cenevre ziyaretinden önce kapalı Maraş'ı bizzat ziyaret ederek durumu görme imkanı olduğunu hatırlatarak, geçmişten günümüze buraya ait yapılmış olan çalışmaları ve raporları toparladıklarını, uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturduklarını ve ekibin tespitlerine göre politikalarını belirleyip hayata geçirme kararlılığında olduklarını sözlerine ekledi.

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