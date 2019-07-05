Maraş için diplomatik savaş

Rum Yönetimi, Türkiye’ye karşı bir yandan Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı uluslararası arenada çaba harcarken, diğer yandan da Kapalı Maraş için diplomatik ve hukuki savaş başlattı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı uluslararası düzeyde çaba harcayan Rum Yönetimi, Kapalı Maraş için de diplomatik ve hukuki savaş başlattı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros’un “Hükümet Maraş Konusunda New York ve Brüksel Nezdinde Hareket Ediyor” başlıklı haberine göre, Rum Yönetimi, Maraş konusunda somut görüş elde edebilmek maksadıyla hem BM, hem de AB yönünde hareket ediyor. BM nezdinde yürüttüğü çaba, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü ile ilgili raporuna bir atıf eklenmesini hedefliyor.

Geçirdiği ameliyat sonrasında nekahet döneminde bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyu BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile önümüzdeki günlerde ya Limasol’daki kendi evinde, ya da Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştireceği görüşmede gündeme getirmesi bekleniyor.

AB nezdinde yürütülen çabanın hedefinin ise Temmuz ayı ortalarındaki Bakanlar Konseyi toplantısı çerçevesinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili şikayetlere Maraş konusunu da eklemek olduğu kaydedildi.

Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Rum Dışişleri Bakanlığı ve BM’deki Rum Daimi Temsilciliği’nin, eldeki bütün diplomatik imkanları değerlendirmeye uygun noktalarda girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

“Hükümet, bu projeleri engelleyecek bütün girişimlerde bulunuyor” diyen Prodromu, Anastasiadis’in bu maksatla BM’ye yaptığı şikayetler haricinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu dile getirdiğini ve bu yönde BM’den inisiyatif talep ettiğini anlattı.

Politis ve Alithia’ya göre, Prodromu, Kıbrıs Türk tarafının şu ana kadar bilgilerine gelen hareketlerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarına ters olduğunu öne sürdü. “Kıbrıs Türk tarafının müzakere masasına koyduğu toprak düzenlemeleri haritası bile Maraş’la ilgili bu hareketleriyle kendileri tarafından ihlal ediliyor” ifadesini kullandı.

Fileleftheros, AKEL’in Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki eylemlerine tamamen muhalif olduğuna dikkat çekerek, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektubu görmek istediğini kaydetti.

Kiprianu “Başkan, BM’ye hitap ederken gerçekte ne dediğini biz de bilelim diye bu mektubu görmek istiyoruz” ifadesini kullandı. Kiprianu, Prodromu’nun “sadece AKEL Başkan’ın şart koştuğunu düşünüyor” sözüne karşılık da özetle şunları söyledi:

“Halkın idrak kapasitesiyle oynuyor. İki yıldır BM Genel Sekreteri’nin istediğinden başka her şeyi yapıyor. Desantralizasyon ve parlamenter sistem önerileri Genel Sekreter’in çerçevesinin dışında değil mi? Uluslararası siyaset sahnesi, bir kısım medyanın koruması altında herkesle dalga geçebilecekleri Kıbrıs’ın küçük evreni olmadığını artık anlasınlar. Bu şekilde davranarak uluslararası politika sahnesinde ortada kalırsın.”

Maraş konusuna da değinen Kiprianu, Türk tarafının Kapalı Maraş’ı Türk idaresi altında açma “entrikasından yoğun kaygı duyduğunu, bunun tesadüf olmadığını, Türkiye’nin yeni emrivakiler yaratma, bölünmüşlüğü daha da derinleştirme ve kendi tercihinde çözümü dayatma planının parçası olduğunu” öne sürdü.

Kiprianu “Başkan Anastasiadis, bir yandan Türk tahrikkarlığına ve Maraş’ın müzakere perspektifi açacak inisiyatifler alsın” dedi.