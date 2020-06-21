Manavoğlu emekli polislerle vedalaştı

Manavoğlu EMPOLDER'i ziyaretinde yaptığı konuşmada teşkilata yıllarını veren arkadaşlarla görev süresi boyunca koordineli çalışmaktan, yeri ve zamanı geldiğinde onların görüş ve önerilerini almaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti

Görev süresi dolarak emekliye ayrılacak Polis Genel Müdürü (PGM) Süleyman Manavoğlu, veda ziyaret programı çerçevesinde dün Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER) ‘ni ziyaret etti.

EMPOLDER’in Lefkoşa Merkez Binası’na giden Manavoğlu’nu dernek genel başkanı Nurettin Çırakoğlu karşıladı. Yönetim Kurulu üyeleri ile vedalaşan Manavoğlu yaptığı konuşmada teşkilata yıllarını veren arkadaşlarla görev süresi boyunca koordineli çalışmaktan, yeri ve zamanı geldiğinde onların görüş ve önerilerini almaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. Manavoğlu başkan ve yönetimine başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu ziyaret nedeniyle yaptığı konuşmada, 01 Temmuz itibarı ile görev süresi dolan, 5 yıllık görev süresinde özverili çalışmaları ve dernek yönetimi ile işbirliği nedeniyle Manavoğlu’na camia adına teşekkür etti.

Ziyaret sırasında dernek anı defterini imzalayan, başkan Çırakoğlu’nun takdim ettiği anı plaketini kabul eden PGM Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu başkan ve üyelerle anı fotoğrafı çektirerek genel merkezden ayrıldı.Lha