banner411
banner69
16 0
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
60 0
 
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
74 0
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
93 0
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
104 0
Gol yok, puan var
Gol yok, puan var
188 0
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
35 0
banner460

Manavoğlu emekli polislerle vedalaştı

banner27

Manavoğlu EMPOLDER'i ziyaretinde yaptığı konuşmada teşkilata yıllarını veren arkadaşlarla görev süresi boyunca koordineli çalışmaktan, yeri ve zamanı geldiğinde onların görüş ve önerilerini almaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti

Manavoğlu emekli polislerle vedalaştı

Görev süresi dolarak emekliye ayrılacak Polis Genel Müdürü (PGM) Süleyman Manavoğlu, veda ziyaret programı çerçevesinde dün Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER) ‘ni ziyaret etti.

EMPOLDER’in Lefkoşa Merkez Binası’na giden Manavoğlu’nu dernek genel başkanı Nurettin Çırakoğlu karşıladı. Yönetim Kurulu üyeleri ile vedalaşan Manavoğlu yaptığı konuşmada teşkilata yıllarını veren arkadaşlarla görev süresi boyunca koordineli çalışmaktan, yeri ve zamanı geldiğinde onların görüş ve önerilerini almaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. Manavoğlu başkan ve yönetimine başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu ziyaret nedeniyle yaptığı konuşmada, 01 Temmuz itibarı ile görev süresi dolan,  5 yıllık görev süresinde özverili çalışmaları ve dernek yönetimi ile işbirliği nedeniyle Manavoğlu’na camia adına teşekkür etti.

Ziyaret sırasında dernek anı defterini imzalayan, başkan Çırakoğlu’nun takdim ettiği anı plaketini kabul eden PGM Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu başkan ve üyelerle anı fotoğrafı çektirerek genel merkezden ayrıldı.Lha

banner342
Etiketler; #Manavoğlu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.