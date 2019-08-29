“Maliye’nin KIB-TEK’e borcu yok”

Başbakan Tatar, Maliye Bakanlığı’nın KIB-TEK’e borcu olmadığını açıkladı, EL-SEN’in grev açıklamalarını da hoş bulmadığını vurguladı

Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) borcu olmadığını açıkladı.

Tatar, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) grev açıklamalarını da hoş bulmadığını belirterek, Elektrik Kurumu’yla ilgili bir özelleştirme politikalarının olmadığını, ancak üretimin çeşitlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, “telefonda” ise yarı özelleşmenin gerçekleşeceğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, özel bir kanala gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ersin Tatar, Elektrik Kurumu’yla ilgili bir özelleştirme politikalarının olmadığını ifade ederek, üretimin çeşitlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Tatar, El-Sen’in “4 jeneratör alınmaması ve Maliye Bakanlığı’nın kuruma borcunu ödememesi halinde greve gideceklerine” dair açıklamalarının ise hoş olmadığını söyledi. Başbakan Başbakan Ersin Tatar, maliyenin kuruma borcu olmadığını da söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Telefon Dairesi’nin kamu-özel ortaklığı ile yönetilebileceğini, bu konudaki çalışmaların Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın uhdesinde devam ettiğini dile getirdi.

Tatar, Kıb-Tek ile ilgili soruya şöyle karşılık verdi:

“Yapıya bakıldığı zaman bir özelleşme, AKSA var. Fakat kurumun kendisini özelleştirme politikası yok. Çeşitlendirmek ve elektrik fiyatlarını düşürmek için çalışmalar yapılacak. Yapıda özellikle toplu iş sözleşmesi, hak ve menfaatlere göre maaşların verilmesinde sıkıntılar var. Bu giderler elektrik fiyatları yükselterek karşılanamaz. Bu nedenle enerji üretimi çeşitlendirilmelidir.

Kablo ile elektrik getirilmesi tartışılıyor. Olursa fiyatlarda % 15-20 düşüş olabilir. Ciddi yatırım istiyor bu. Enine boyuna tartışılması gerekiyor.

Ayrıca Maliye Bakanlığı’nın kurum borcu olduğu söyleniyor ancak böyle bir borç yok. Gerek jeneratör gerek maliyenin borçlarından greve gideceğini söyleyen sendikanın bu yaptığı hiç hoş değil.Tehditle işin seyri değiştirilemez. Diyalog çerçevesinde çözümlenmesi gerekiyor.”

Başbakan Tatar, telefonun kamu özel ortaklığı ile yönetilmesi ile ilgili çalışmaların ise sürdüğünü ifade etti.

Tatar, “Dairenin durumu belli… Verimli hale gelebilmesi için kamu özel ortaklığı ile yatırımlara açılması gerekiyor. Dünyada da kamu özel ortaklığında işe açılıyorlar. Tüketici, iş dünyası, devlet bundan yararlanır. Karlı bir işse vergisini de alır. Bizde de böyle olması gerekiyor ”dedi.