Cumhurbaşkanı adayı Özersay vurguladı: “Siyasi parti başkanlığını bırakarak aslında bir mesaj veriyorum; diyorum ki bir siyasi parti olsun ya da olmasın halkın adayı olarak bu yolu yürümek istiyorum”

Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağımsız olarak aday olduğunu açıklayan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve HP Milletvekili Kudret Özersay, seçim bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BRT’de yayınlanan ‘Birinci Boyut’ programına konuk olan Kudret Özersay, “Bağımsız katılacağınızı söylediğiniz seçimlerde, seçim bütçenizi nasıl oluşturacaksınız” sorusuna, “2015 yılındaki seçimlerde olduğu gibi, makbuz karşılığı bağış toplayarak yoluma devam edeceğim” şeklinde yanıt verdi.

2015 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, makbuz karşılığı bağış kabul edip, elde ettiği bağış miktarını kalem kalem açıkladığını, şeffaf bir süreç geçirdiğini anımsatan Özersay, “İsteyenin kontrol edebileceği şeffaf bir süreç yürütmüştük. Bu seçimlerde de aynı kampanyayı yürüteceğim” dedi.

Bağış kampanyası dışında, bir veya birden fazla siyasi partinin kendisine destek verme kararı alması halinde, nasıl bir destek vereceklerini kendilerinin karar verebileceğini ifade eden Özersay, “Beni desteklemeyi düşünen partiler, sadece siyasetimi mi destekleyecek yoksa maddi destek de mi verecek, buna kendileri karar verecek” ifadelerini kullandı.

“Herhangi bir siyasi parti, örgüt yokken de zaten maddi durumum belli, şeffaf olarak her yıl açıklıyorum” diyen Özersay, makbuz karşılığı bağış toplama konusunda kendilerini geliştirdiklerini düşündüğünü belirterek, yine şeffaf bir kampanya yürüteceklerini söyledi.

Öte yandan Özersay, siyasi parti olsun ya da olmasın halkın adayı olmak istediğini söyledi.

Özersay, BRT’de katıldığı programda cumhurbaşkanlığı adaylığı başta olmak üzere, gündem konularını değerlendirdi.

Özersay, Cumhurbaşkanlığı makamının bağımsız ve tarafsız olunması gereken bir yer olduğunu vurgulayarak, “Aday olduğum andan itibaren bağımsız ve tarafsız bir pozisyona geçmek, siyasi rütbelerimi çıkararak bu yolda yürümek istedim. Siyasi parti başkanlığını bırakarak aslında bir mesaj veriyorum; diyorum ki bir siyasi parti olsun ya da olmasın halkın adayı olarak bu yolu yürümek istiyorum” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanlığı’ndan ayrılmasının, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda toplumun farklı kesimlerine, hangi görüşten olursa olsun eşit mesafede duracağının bir işareti olduğunu ifade eden Özersay, tek bir siyasi partinin cumhurbaşkanı gibi hareket etmeyeceğini de söyledi.

“ADAYLIK TAKVİMİMİ ÜLKE İÇİNDEKİ FAKTÖRLER BELİRLEDİ”

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklama tarihini ülke içindeki faktörler ve halkla kurulan ilişki temelinde şekillendirdiğinin altını çizen Özersay, ülke dışındaki etkenlerin bu konuya herhangi bir etkisi olmadığını belirtti.

Seçimi kazanacağını düşündüğü için seçime girdiğini aktaran Kudret Özersay, kendisinin istifasından sonra partiye herhangi bir müdahalesinin olmadığını, Halkın Partisi’nin de parti tüzüğünün çizdiği kurallar çerçevesinde hareket edeceğini düşündüğünü, sözlerine ekledi.

“SEÇİM ÖNCESİ FARKLI TEMASLARIN OLMASI DOĞALDIR”

Programda, UBP’nin YDP ve DP ile görüşmesine ilişkin görüşleri de sorulan Kudret Özersay, bunun olağan bir durum olduğunu söyledi.

Özersay şöyle devam etti:

“Bu görüşmelerin odağında ne olduğunu bilmiyorum. Örneğin erken seçimin olması mı talep edildi yoksa yeni bir seçim hükümeti kurulması mı talep edildi bilmiyorum. Ama bu tür diyaloglar normaldir. Bir süre sonra ben de bağımsız cumhurbaşkanı olarak farklı siyasi aktörlerle veya farklı kişilerle görüşürüm, kamuoyuna da bunun bilgisini veririm. Belki belli bazı kesimlerden destek isterim. Bu sürecin doğasında vardır.”