"Makamlar geçici, topluma iz bırakacak etkiler her zaman kalıcıdır"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, makamların geçici, topluma iz bırakacak etkilerin her zaman kalıcı olduğunu belirterek, gençlere, “Ne olduğunuz, ne olacağınız değil, esas önemli olan olduğunuz yerde ne yaptığınız ne yapacağınızdır” diye seslendi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, dün akşam Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, DAÜ Stadyumu’nda yer alan törende yaptığı konuşmada, mezuniyetin bir dönemin bitip yeni bir döneme başlangıç demek olduğunu ifade ederek “Hayat devam ediyor, bir şey biterken, yenisi başlıyor. Bu yeni başlayan dönemin tüm öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize başarılar, diliyorum, muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Mezunlar adına konuşan kız ve erkek öğrencilerin yaptığı konuşmaların çok etkileyici olduğunu belirterek, DAÜ’de 113 ülkeden öğrenci ve bu dönem 56 ülkeden mezun olduğu bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Akıncı, “56 değişik topluma gideceksiniz, oraları değiştirme gücünde olacağınıza, bu sinerjiyi toplumlarınıza kazandıracağınıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“CANLA BAŞLA ÇALIŞMALIYIZ”

Mezunlar adına konuşma yapan kız öğrencinin Nelson Mandela’nın, “Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir” sözünü kullandığına değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, Mahatma Gandi’nin, “Eğer dünyada gerçek barışa ulaşmak istiyorsak işe eğitimle başlamamız gerekir” sözünü paylaşarak, “Bu çok doğru bir deyiş ve bunun gereklerini yerine getirmek için canla başla çalışmamız gerekir” dedi.

Hayatta her şey olunabileceğini, makamların gelip geçici olduğunu ama toplumda kalıcı etki bırakmanın çok önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, gençlere şöyle seslendi:

“Sevgili gençler, ne olduğunuz, ne olacağınız değil, esas önemli olan olduğunuz yerde ne yaptığınız ne yapacağınızdır. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Her şey olabilirsiniz hayatta, ama olduğunuz şeyler makam anlamında gelip ve geçicidir. Ama toplumlarınızda iz bırakacak olan yaptıklarınız her zaman kalıcıdır. Kalıcı etki yapmak çok çok önemlidir. Bu etkilerinizin olumlu etkiler olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Sizleri kutluyorum, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra, bazı fakülte birincisi öğrencilere diploma ve ödüllerini verdi.