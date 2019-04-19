Makamlar çocuklarındı

23 Nisan öncesinde Bakanlar Kurulu toplantısına katılan çocuklar, temsili olarak Başbakan ve bakanların koltuklarına oturdu. Çocuklar, ev ve araç satışlarının dövizle değil TL ile yapılmasını talep etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda öğrenim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde dün Bakanlar Kurulu’nu ziyaret etti.

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısına katılan çocuklar, temsili olarak Başbakan ve bakanların koltuklarına oturdu.

Başbakan Tufan Erhürman koltuğunu temsili olarak Gazimağusa Polat Paşa İlkokulu’ndan Gazi Yuca'ya devretti.

Başbakan Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu toplantısının açılışı için sözü Gazi Yuca'ya verdi.

Temsili Bakanlar Kurulu toplantısında çocuk bakanlar, "ülkede daha çok dövizle yapılan ev ve araç satışlarının TL ile yapılması, tarımda gıda üretiminde kimyasal kullanılmaması, çevreye önem verilmesi, turizme önem verilmesi, ülkeye yatırımların önünün açılması, eğitime ve çocuk sağlığına önem verilmesi, trafikte gerekli düzenlemelerin yapılması, trafik kazalarının önüne geçilmesi, internet, elektrik altyapısının geliştirilmesi, yeni hastane yapılması, yenilenebilir enerji, gençlere iş imkanı, özel sektörde çalışanlara gereken önem verilmesi" gidi konuları görüştü.

ÖZYİĞİT’E ZİYARET

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülke genelinden bir grup öğrenciyi kabul etti. Özyiğit, Latife Çobanoğlu başkanlığındaki heyeti kabulde görevini bir süreliğine 23 Nisan İlkokulu’ndan Çisil Cümbezli isimli öğrenciye devretti.

Özyiğit, Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda ülkemizde ve dünyada kalıcı barışın egemen kılınması ve tüm çocukların kardeşçe yaşayacağı bir ortamın yaratılması için çalıştıklarını vurguladı.











Çocuklar, temsili olarak Başbakan ve bakan oldu



“Kitap okumayı ihmal etmeyin”

Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklara kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı 28 ilkokulda öğrenim gören 28 çocuğu kabul etti.

Şehit Yalçın İlkokulu Müdürü Latife Çobanoğlu başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı ile görüştü, sorular sordu ve Cumhurbaşkanına çiçek sundu.

Akıncı daha sonra Alasya İlkokulu öğrencisi Yusuf Konuker’i temsili olarak Cumhurbaşkanlığı makamına oturdu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak onlara güzel bir gelecek ve mutluluk dileğinde bulundu.

Akıncı, çocuklara okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri ve kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Akıncı, ilkokul öğrencisi Yusuf Konuker’i temsili olarak Cumhurbaşkanlığı makamına oturdu