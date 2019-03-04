banner255
İşini garantiye aldı
İşini garantiye aldı
130 0
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
30 0
 
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
15 0
MTG takipte
MTG takipte
45 0
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
33 0
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
64 0
Okuyucularını Kızdıran, Kitaplardan Uyarlamaları
Okuyucularını Kızdıran, Kitaplardan Uyarlamaları
43 0
banner82

Mahkemelerde süresiz grev gündemde

banner27

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki odacı eksikliği nedeniyle uyarı grevi yapan üç sendika, gerekli 3 odacının 15 Mart'a kadar mahkemelere verilmemesi durumunda eylemlerin süresiz greve döndüreceklerini açıkladı

banner262
Mahkemelerde süresiz grev gündemde

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki odacı eksikliği nedeniyle uyarı grevi yaptı.
Grev, 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanırken, sendika yetkilileri saat 10.00’da mahkemeler önünde basın açıklaması yaptı.
Greve Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) de destek verdi.
SERDAROĞLU
KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı açıklamada, Girne Kaza Mahkemesi’ndeki eylemin ardından aynı sorunun yaşandığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi için Maliye’nin bugüne dek gerekli girişimleri yapmadığını ve yetki yazılarını göndermediğini belirtti.
Ülkedeki suç ve suçlu oranındaki artışa da dikkat çeken Serdaroğlu, bunun mahkemeler üzerindeki yükü artırdığına işaret ederek, söz konusu yükün azaltılmasının ülkeye girişlerde etkin denetimle ve halkın ekonomik şartlarını yükseltmekle önlenebileceğini kaydetti.
Serdaroğlu hükümete seslenerek odacı sorununun çözülmemesi ve gerekli 3 odacının mahkemelere verilmemesi durumunda eylemlerin süresiz greve varacağını kaydetti.
15 Mart tarihine kadar hükümete süre tanıdıklarını söyleyen Serdaroğlu, bu sürenin sonunda süresiz greve gidileceğini ekledi.
ATAN
KAMU-SEN Başkanı Metin Atan da odacı sorunun uzun süreden beri gündemde olduğunu belirtti ve 13 yargıcın görev yaptığı Mahkemede 10 odacı bulunmasının sorunlara neden olduğunu, 1 yıldır aynı sorundan dolayı davalarda gecikmeler ve ertelemeler yaşandığını kaydetti.
Ambar görevlilerinin odacı olarak görev yaptığını ve bunun Kamu Görevlileri ve Teşkilat yasalarına aykırı olduğunu belirten Atan, bu tür sorunların ileriki zamanlarda daha büyük problemler doğuracağını belirtti.
Hazırlanan ortak bildiriyi basına okuyan Atan, yargı organlarının düzenli çalışması ve davaların zamanında görülmesi adına, hükümetin ivedi olarak odacı sorununu çözmesini istediklerini, aksi halde süresiz grev başlatacaklarını sözlerine ekledi.
Son dönemde atanan 2 yargıçla birlikte 13 yargıcın görev yaptığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 10 odacı görev yapıyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.