Mahkeme, CAS ile ilgili kararı açıkladı

Mahkeme, Maliyenin CAS hisseleriyle ilgili alacağının sıralamasının değiştirilmesi ve alacağına mukabil hisselerinin devlete devredilmesi talebini reddetti

Cyprus Airport Services (CAS) şirketinin hisselerine ilişkin davada Mahkeme, Maliye Bakanlığı’nın CAS hisseleriyle ilgili alacağının sıralamasının değiştirilmesi ve alacağına mukabil hisselerinin devlete devredilmesi talebini reddetti.



Kararı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Yargıç Talat Usar okudu.



Bedeli ödenen hisselerin devlete kaydı yönünde bir karar üretilmesini bekleyen CAS çalışanları da, kararı dinlemek için mahkemedeydi.



CAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu kararla ilgili basına yaptığı değerlendirmede, “Görevimiz mahkeme kararına saygı duymaktır” dedi.



Çavuşoğlu, personelinin bundan sonraki süreçte KTHY personeline uygulanan prosedürün CAS personeline de uygulanması için hukuki süreç başlatacağını dile getirdi.



Bu davadan sonuç alınmazsa, çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için siyasilerden yardım isteme yoluna gidileceğini dile getiren Çavuşoğlu, CAS konusuyla ilgili gayretleri için Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a da teşekkür etti