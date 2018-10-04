banner107
Mutfak enflasyonu yüzde 50’yi aştı
Mutfak enflasyonu yüzde 50’yi aştı
10 0
Enflasyon son 15 yılın en yükseğinde
Enflasyon son 15 yılın en yükseğinde
32 0
Dairelerin şampiyonu PGM
Dairelerin şampiyonu PGM
28 0
Böyle avcılık olmaz
Böyle avcılık olmaz
13 0
Son gün transferleri yapıldı
Son gün transferleri yapıldı
256 0
Çocuklar, Milli Takım için sahne aldı
Çocuklar, Milli Takım için sahne aldı
241 0
Fırtına Çeşitleri Nelerdir?
Fırtına Çeşitleri Nelerdir?
119 0
Dünyanın en eski yapıları
Dünyanın en eski yapıları
54 0
banner82
banner147

Mahkeme, CAS ile ilgili kararı açıkladı

banner27

Mahkeme, Maliyenin CAS hisseleriyle ilgili alacağının sıralamasının değiştirilmesi ve alacağına mukabil hisselerinin devlete devredilmesi talebini reddetti

Mahkeme, CAS ile ilgili kararı açıkladı
banner192

Cyprus Airport Services (CAS) şirketinin hisselerine ilişkin davada Mahkeme, Maliye Bakanlığı’nın CAS hisseleriyle ilgili alacağının sıralamasının değiştirilmesi ve alacağına mukabil hisselerinin devlete devredilmesi talebini reddetti.

Kararı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Yargıç Talat Usar okudu. 

Bedeli ödenen hisselerin devlete kaydı yönünde bir karar üretilmesini bekleyen CAS çalışanları da, kararı dinlemek için mahkemedeydi.
 
CAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu kararla ilgili basına yaptığı değerlendirmede, “Görevimiz mahkeme kararına saygı duymaktır” dedi. 

Çavuşoğlu, personelinin bundan sonraki süreçte KTHY personeline uygulanan prosedürün CAS personeline de uygulanması için hukuki süreç başlatacağını dile getirdi. 

Bu davadan sonuç alınmazsa, çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için siyasilerden yardım isteme yoluna gidileceğini dile getiren Çavuşoğlu, CAS konusuyla ilgili gayretleri için Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a da teşekkür etti

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.